Pogba diz que agora está sempre sorrindo por voltar a ter prazer em jogar futebol no United

O francês passou a ser o jogador mais decisivo do clube após a saída de José Mourinho para a chegada do interino

Paul Pogba fez quatro gols e contribuiu com o mesmo número de assistências desde a chegada de Ole Gunnar Solskjaer para ocupar, interinamente, o cargo de técnico que ficou vago após a demissão de José Mourinho.

E se quando estava a comando do português, com quem tinha um péssimo relacionamento, o meio-campista tinha dificuldades para desempenhar o seu melhor, hoje Pogba redescobriu o prazer em jogar futebol.

"É um prazer jogar de novo. Agora eu estou sempre sorrindo", afirmou após a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, em Londres, que colocou de vez os Red Devils na briga pelas quatro primeiras posições da Premier League.

Desde a chegada de Solskjaer, o United venceu todos os seis jogos disputados. Cinco destes foram na Premier League, onde hoje os vermelhos de Manchester ocupam a sexta posição, com os mesmos 41 pontos do Arsenal (5º) e a seis de diferença do Chelsea (4º).

Paul Pogba has been directly involved in 53% of Man Utd’s 15 #PL goals since Ole Gunnar Solskjaer took charge (4 goals, 4 assists) pic.twitter.com/WD3WdhYVtW — Premier League (@premierleague) 13 de janeiro de 2019

A invencibilidade conquistada sob o comando do norueguês quebrou o recorde do mítico Matt Busby, treinador que pela primeira vez levou os Red Devils ao máximo título da Europa: o escocês havia conquistado cinco vitórias nos seus primeiros jogos sob o comando do clube, enquanto o ex-atacante chegou agora a seis – considerando todas as competições.

“É um prazer ter reencontrado ele”, disse Pogba, que trabalhou com Solskjaer na base do Manchester United. “Eu o conhecia desde os tempos da base e do time de reservas, quando o apelido dele era ‘o super substituto’. Ele está fazendo um trabalho realmente bom. Como jogador, ele conhecia a mentalidade deste clube. Ele voltou para nos ajudar e está indo muito bem”, finalizou.

O Manchester United volta a campo neste sábado (19), em duelo contra o Brighton válido pela 23ª rodada da Premier League.