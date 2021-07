Podolski no Fortaleza: o que se sabe sobre a negociação com o alemão

O Leão do Pici chegou a se reunir com o atacante, campeão mundial com a Alemanha em 2014

Atacante que estava no elenco da seleção alemã campeã mundial em 2014 no Brasil, Lukas Podolski conseguiu criar uma relação com a torcida do Flamengo em sua passagem por nosso país: desde então, o jogador volta e meia fazia posts em sua rede social utilizando a camisa do Rubro-Negro e isso atiçava os flamenguistas. No entanto, o clube brasileiro que abriu negociações na tentativa de contar com o atacante foi o Fortaleza.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, e posteriormente confirmada pelo jornal O POVO, do Ceará. O Leão do Pici de fato ofereceu um contrato pelo jogador, atualmente com 36 anos, que ficou sem clube no início deste mês de julho após encerrar vínculo com o Antalyaspor, da Turquia. A oferta tricolor, que se reuniu com Podolski por videoconferência, foi por um período de 18 meses.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, outras equipes também estão de olho no alemão: o Querétaro, do México, seria um concorrente, assim como outros clubes da Turquia e Qatar. Entretanto, as negociações estariam avançadas com o Gornik Zabrze, da Polônia.

Vale destacar que, apesar de ter defendido a camisa da seleção alemã, Podolski nasceu na Polônia e deu os primeiros passos no futebol justamente pelo Gornik Zabrze.

Podolski fez apenas cinco gols em 36 jogos disputados pelo Antalyaspor na última temporada. O atacante também já defendeu os seguintes clubes: Vissel Kobe (Japão), Galatasaray (Turquia), Inter de Milão (Itália), Arsenal (Inglaterra), Colônia (Alemanha), Bayern (Alemanha).