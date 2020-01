Podolski deixa Vissel Kobe, e torcida do Flamengo se anima: "Vem ser feliz"

Atacante alemão estava no Japão desde 2017 e está livre para acertar com qualquer clube

Chegou ao fim a passagem de Lukas Podolski pelo futebol japonês. O Vissel Kobe anunciou neste sábado a saída do atacante, que estava no clube desde 2017. O alemão de origem polonesa está livre para assinar com qualquer equipe, e tem flamenguista empolgado.

Podolski publicou nas redes sociais seu adeus ao Vissel Kobe e recebeu como respostas pedidos de um acerto com o clube da Gávea. Durante a de 2014, vencida pela , o atacante publicou fotos com a camisa rubro-negra e desde então fez acenos à equipe carioca.

"Vem ser feliz no , ganhar títulos e entrar para a história do maior e melhor clube do mundo", escreveu um torcedor. "Vai desembarcar no 'BRAZIL' pra jogar no 'FLAMENGO' quando?", publicou outro flamenguista.

@Podolski10 vem ser feliz no @Flamengo e ganhar títulos e entrar para a história do Maior e melhor clube do mundo. — Ivanildo Cruz (@ivanildoscruz) January 18, 2020

Vai desembarcar no BRAZIL pra jogar no FLAMENGO quando? 😎 — Thiago Alves (@thiago3089) January 16, 2020

Olha aqui tal de novo poldi coloca no Flamengo que é sucesso — thays (@crf_thays) January 18, 2020

Vem ser feliz no melhor time do @Flamengo ❤️🖤 — iguin  (@ferreiraiguin) January 15, 2020

O atacante de 34 anos tem passagens por clubes como Colônia, de Munique e . Podolski se aposentou da seleção alemã em amistoso contra a em 2017, quando fez o gol do triunfo por 1 a 0 em Dortmund.