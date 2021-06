Podolski deixa time da Turquia e flamenguistas se empolgam: "Vem ser feliz"

Atacante alemão ganhou o carinho da torcida rubro-negra durante a Copa do Mundo de 2014

Aos 35 anos, o atacante alemão Lukas Podolski está livre no mercado. O ex-Bayern e Arsenal deixou o time Antalyaspor, da Turquia, e a notícia animou a torcida do Flamengo, que está mandando diversas mensagens pedindo que o jogador atue no Rubro-negro.

A despedida do clube turco não foi nada positiva. Podolski alegou que os dirigentes da equipe sequer se despediram e que ficou sabendo do adeus nas redes sociais. Ele atuava no time desde janeiro de 2020.

"Todo jogador que jogou pelo Antalyaspor deveria receber um adeus digno de seu nome. Esperava que nossos executivos me agradecessem pessoalmente e não por meio da mídia social. Que pena", escreveu Podolski no Twitter e completou a publicação com três polegares para baixo em sinal de negativo.

Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.

Çok yazık. 👎🏽👎🏽👎🏽 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) June 3, 2021

O curioso é que diversos torcedores flamenguistas comentaram o tweet de Podolski pedindo que o alemão venha jogar no Flamengo. A relação entre o atacante e os rubro-negros começou ainda na Copa do Mundo de 2014. quando Podolski utilizou a camisa do clube carioca com certa frequência, ele vem se declarando torcedor do time rubro-negro.

Em algumas oportunidades, inclusive, Podolski foi especulado no Flamengo e a torcida rubro-negra já fez várias campanhas nas redes sociais para que o jogador atuasse na equipe.

O alemão veste camisas do Flamengo, comemora títulos nas redes sociais e ganhou a simpatia dos flamenguistas mesmo sem sequer atuar pelo clube.

Hoje é um grande dia para a nossa Nação Mengão! Eu estarei torcendo desde Japão com os meus cores Rubro-Negro! Vamos com tudo ! FORÇA FLAMENGO! #JogaremosJuntos 🔴⚫️💪🏻 @Flamengo pic.twitter.com/c9JrxdPFIX — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) November 23, 2019

Confira algumas postagens de torcedores do Flamengo animados com Podolski livre no mercado:

