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O técnico do Brentford, Keith Andrews, admitiu que encerrar uma espera de quase 90 anos por uma vitória em Old Trafford pareceu "um pouco surreal" depois que seu time goleou o Manchester United por 4 a 0 no sábado. Apesar de marcar quatro gols pelo segundo jogo seguido e ver Callum Wilson balançar as redes duas vezes, Andrews ainda queria que seus jogadores "soltassem um pouco mais o freio de mão".

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Brentford encerra jejum de 89 anos em Old Trafford com goleada por 4 a 0

O Brentford encerrou uma espera que remontava a 13 de fevereiro de 1937 por uma vitória em Old Trafford ao golear o Manchester United por 4 a 0 na Premier League, no sábado. Callum Wilson marcou duas vezes no primeiro tempo, antes de Kristoffer Ajer e do reserva Kevin Schade fecharem o placar nos minutos finais. Foi a segunda vitória consecutiva do time por 4 a 0 na liga, após o triunfo sobre o Everton na segunda-feira.

Diante de um United abalado, no primeiro jogo em casa sob o comando de seu técnico, Keith Andrews admitiu que aquela tarde histórica pareceu "um pouco surreal", embora tenha cobrado ainda mais agressividade de seus jogadores no ataque.

"Podíamos soltar um pouco mais o freio de mão?"

Apesar dos quatro gols do Brentford no Teatro dos Sonhos, em um jogo no qual Harry Maguire e Youri Tielemans acertaram o travessão pelo United e Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter e Michael Kayode fizeram cortes em cima da linha do gol, Andrews revelou que pediu a seu elenco que atacasse com ainda mais convicção.

"Eu queria que atacássemos com um pouco mais de convicção quando chegássemos àquelas áreas mais avançadas. Podíamos soltar um pouco mais o freio de mão? Podíamos realmente partir para cima?", disse Andrews à Sky Sports. "Porque sempre confio em nós quando chegamos àquelas áreas, seja em tabelas curtas, cruzamentos ou jogadas na sequência dos cruzamentos. Somos muito bons e temos jogadores muito bons."

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Em entrevista ao Match of the Day, da BBC, ele acrescentou: "Um pouco surreal, para ser sincero. Temos procurado aproveitar a caminhada. Queremos ser muito ambiciosos, mas manter a humildade em relação à nossa situação. Acho que podemos alcançar coisas especiais porque este é um grupo especial. Foi uma boa semana e os rapazes foram excelentes."

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