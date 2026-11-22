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Fabian Hurzeler lamentou uma dura lição sobre a importância de aproveitar as chances na Premier League após a derrota do Brighton por 2 a 0 para o Hull City, que interrompeu sua boa sequência. Apesar de dominar boa parte da partida, o Brighton pagou pelas oportunidades desperdiçadas e por uma expulsão custosa nos minutos finais.

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Uma lição implacável para o Brighton

"Isso é futebol. A Premier League é implacável. O Hull marcou em um golpe de sorte, temos que aceitar isso e ser melhores na próxima vez", disse Hurzeler à Sky Sports após a partida. Com a derrota, o Brighton fica seis pontos atrás do líder Arsenal, um duro golpe em suas aspirações de chegar ao topo da tabela em um fim de semana no qual esperava pressionar os primeiros colocados.

A virada no rumo da partida veio perto do fim, quando o lateral Costinha foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando o cenário favorável aos donos da casa. O Hull aproveitou a superioridade numérica, e Oli McBurnie finalizou de perto após assistências de Lucas Gourna-Douath e Mo Belloumi para garantir os pontos e preservar a invencibilidade do time em casa.

Frustração com as chances perdidas

Hurzeler apontou a falta de calma no ataque como o principal motivo da derrota de sua equipe. O Brighton criou uma série de boas chances ao longo da partida, mas não conseguiu superar a defesa resistente do Hull. O resultado foi especialmente decepcionante porque o Hull chegou ao confronto de domingo após uma longa sequência sem vitórias. Seu último triunfo havia sido contra o Coventry, em 29 de agosto, na segunda rodada da temporada.

Ao refletir sobre por que sua equipe não conseguiu encontrar o ritmo habitual , Hurzeler explicou: "Fizemos as coisas com pressa, perdemos um pouco de intensidade e tentamos forçar as jogadas porque não tivemos paciência suficiente. Durante 65 minutos, poderíamos facilmente ter vencido o jogo. É fácil ficar frustrado quando você perde tantas chances".

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Tzolakis se destaca no gol

Boa parte da frustração do Brighton se deveu às defesas de Konstantinos Tzolakis, que teve uma atuação inspirada para impedir os gols da equipe, apesar de ter vivido uma partida difícil pela Grécia nove dias antes, quando a seleção perdeu por 7 a 0 para a Holanda na Liga das Nações. O goleiro fez ótimas defesas em finalizações de Diego Gomez, Yasin Ayari e Georginio Rutter no primeiro tempo. O meio-campista sueco também acertou o travessão em um chute de dentro da área, perto da linha.

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Hurzeler elogiou prontamente o goleiro adversário por seu papel decisivo no resultado: "Ótimo goleiro. Fez uma grande partida e merece o reconhecimento por isso".

Polêmica do pênalti descartada

A partida também teve momentos de polêmica, incluindo um pedido de pênalti em lance com Pascal Gross que não foi marcado pela arbitragem. Hurzeler, porém, se recusou a usar a decisão como desculpa para o resultado e preferiu se concentrar nas falhas da própria equipe.

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"Não revi o lance. O árbitro não foi o motivo da nossa derrota hoje", admitiu Hurzeler. Enquanto o Brighton segue em busca de regularidade na parte de cima da tabela , a vitória leva o Hull City ao 11º lugar e abre uma importante vantagem de cinco pontos sobre a zona de rebaixamento.