“Poderia ter acontecido comigo”: Raphinha admite que teve dificuldades para jogar pelo Barcelona após a morte trágica de Jesus de Miguel, do Tenerife

Uma noite sombria na Espanha
A comunidade do futebol espanhol ficou abalada na segunda-feira, quando o atacante do Tenerife Jesus de Miguel morreu aos 30 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca após uma colisão em campo com o goleiro do Real Oviedo Jesus Owono. Enquanto a Real Federação Espanhola de Futebol adiou todas as partidas nacionais por três dias, os jogos da Champions League seguiram conforme o calendário.
No Camp Nou, o tradicional hino do torneio foi substituído por um minuto de silêncio antes do início da partida. Apesar do forte impacto emocional, o Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0, encerrando o início perfeito da equipe da Premier League na competição europeia. Lamine Yamal abriu o placar, e Raphinha marcou duas vezes para selar a vitória.
“Isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós”
Após o apito final, Raphinha falou abertamente à Movistar sobre o desgaste psicológico de entrar em campo em circunstâncias tão devastadoras. Visivelmente abalado, o brasileiro preferiu se concentrar na tragédia humana, e não na atuação dominante de sua equipe.
“Onde quer que [De Miguel] esteja, espero que encontre seu caminho”, disse Raphinha. “Quero desejar força à família dele ... e, hoje, não falar de futebol.
“Depois que vi a notícia, não me senti bem. Afinal, ele também era jogador de futebol. Isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Poderia ter acontecido comigo.”
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A trágica realidade de perder um colega de profissão abalou Raphinha especialmente, como ele explicou ao falar sobre o fato de ter a mesma idade que o falecido atacante.
“É muito difícil entrar em campo e jogar uma partida nessas circunstâncias”, afirmou Raphinha. “Ele era um jogador da mesma idade que eu. Talvez por isso tenha me afetado tanto.”
Flick manifesta suas condolências
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, compartilhou o sentimento de seu principal atacante na entrevista coletiva após a partida e reconheceu a tristeza no vestiário da equipe da casa.
“O que aconteceu em Tenerife, acho que o afetou muito, assim como a todos nós”, declarou Flick. “Nossas mais profundas condolências à família, ao clube, aos amigos, a todos ... é uma grande tragédia. Acho que o afetou muito.”
Uma viagem decisiva à capital
Apesar dos desafios emocionais, Raphinha faz uma campanha notável em uma função central no ataque. Com os dois gols contra o Villa, chegou a 19 na temporada em todas as competições, mais do que qualquer outro jogador das cinco principais ligas da Europa. A vitória também marcou o primeiro jogo do Barcelona sem sofrer gols na Champions League em 18 partidas e levou a equipe aos nove pontos na classificação.
Líder da La Liga, o Barcelona agora tentará manter o embalo no difícil confronto fora de casa contra o Atlético de Madrid, no domingo. Após as derrotas para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid no fim de outubro, a equipe de Flick reagiu de forma impressionante, somando ao triunfo europeu uma recente goleada por 6 a 1 sobre o Alavés no campeonato nacional.