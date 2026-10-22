"Acho que o Liverpool receberia Trent de volta, porque nós, torcedores de futebol, mudamos de opinião o tempo todo", disse Collymore ao site grego de apostas Betarades ao comentar sua avaliação sobre o futuro de Alexander-Arnold.

O lateral-direito deixou o clube de sua cidade natal, o Liverpool, em 2025, em meio a manifestações de descontentamento dos torcedores, algumas delas intensas, que não lhe perdoaram a transferência para Madri. Alexander-Arnold assinou contrato com o Real até 2031, mas, após uma primeira temporada irregular e marcada por lesões, ainda não conseguiu se firmar de verdade. Sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, o jogador da seleção inglesa está longe de ter lugar garantido e já passou os 90 minutos no banco de reservas várias vezes, inclusive na recente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig pela Champions League, na quarta-feira.

Mourinho frequentemente prefere o recém-contratado Denzel Dumfries a Alexander-Arnold pelo lado direito ou desloca o meio-campista Federico Valverde para a lateral direita. "Alexander-Arnold sofre uma nova humilhação: um sinal claro para o ex-astro do Liverpool", escreveu o Liverpool Echo no último fim de semana, depois que o jogador nascido em Liverpool mais uma vez não entrou em campo na vitória do Real por 4 a 1 sobre o Sevilla FC, pela LaLiga.

Trent Alexander-Arnold já pensa em deixar o Real Madrid?

Por causa do tempo de jogo insatisfatório, Alexander-Arnold já estaria começando a pensar discretamente em deixar Madri. "Se ele disser que foi um pouco ingênuo ao imaginar que o Real Madrid é um degrau acima quando se joga no Liverpool, se disser todas as coisas certas e depois entrar em campo e fizer um lançamento de 40, 50 metros para alguém que leve a bola à área para Isak marcar, será recebido de volta, porque os torcedores de futebol perdoam com muita, muita facilidade", disse Collymore, ao descrever um possível cenário para o retorno do filho pródigo ao Liverpool.

Alexander-Arnold já disputou 354 partidas oficiais pelos Reds, mas Collymore também consegue imaginá-lo no Bayern de Munique. "Também seria fácil imaginá-lo seguindo o caminho de Harry Kane e se transferindo para um clube como o Bayern, que o receberia de braços abertos. Ele avançaria pela direita e lançaria bolas para Olise, Díaz e Harry Kane", afirmou o ex-jogador de 55 anos, que defendeu o Liverpool de 1995 a 1997.

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Nos últimos meses, o Bayern foi repetidamente associado à contratação de um novo lateral-direito, e Givairo Read, do Feyenoord de Roterdã, teria voltado a ser assunto entre os dirigentes do FCB. É duvidoso, porém, que o clube esteja disposto a buscar um jogador na faixa de preço de Alexander-Arnold. Afinal, o valor de mercado do jogador de 28 anos é estimado em cerca de 60 milhões de euros, e seu contrato com o Real Madrid ainda tem pouco mais de quatro anos e meio de duração.

Quais são as opções do Bayern de Munique para a lateral direita?

Além disso, o Bayern conta no elenco com uma dupla confiável para a lateral direita, formada por Konrad Laimer e Josip Stanisic. O recém-contratado Nathaniel Brown, que atua na lateral esquerda, também pode quebrar o galho pela direita em caso de necessidade. Quanto a Sacha Boey, o clube mais vezes campeão da Alemanha pretende fazer uma nova tentativa de encontrar um destino adequado para o francês no inverno.

Até agora, Alexander-Arnold disputou seis partidas pelo Real em todas as competições nesta temporada, com uma assistência. Depois de não ter sido convocado pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, para a Copa do Mundo, Alexander-Arnold voltou à equipe nacional na última pausa para jogos de seleções. Ele foi titular nas duas partidas da Liga das Nações contra a República Tcheca, na vitória por 2 a 0 fora de casa no fim de setembro e na vitória por 3 a 0 em casa no início de outubro, respectivamente, chegando ao 35º e ao 36º jogos pela seleção.