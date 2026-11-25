Lesão no tornozelo interrompe sequência de Yamal como titular
Yamal começou como titular os 17 jogos do Barcelona nesta temporada, marcou 13 gols e deu 13 assistências, antes de ficar fora pela primeira vez. Os exames médicos de segunda-feira levaram a comissão técnica a deixar o jovem de 19 anos na Espanha antes da viagem a Baku, embora ele deva voltar para o jogo de domingo contra o Deportivo A Coruna, pela La Liga.
Flick ainda não definiu o ataque para o confronto de quarta-feira. Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Anthony Gordon e Raphinha disputam a vaga de Yamal. As lesões na defesa complicam ainda mais a escalação: Andreas Christensen e Xavi Espart seguem fora, enquanto é improvável que Pau Cubarsí seja utilizado após um problema no quadril.
Flick e De Jong confiam na força do elenco
Na entrevista coletiva de terça-feira, Flick minimizou a ausência de Yamal e elogiou a versatilidade de De Jong. “Já jogamos sem Lamine antes, sabemos o que fazer”, disse Flick. “Ele é muito importante para nós, mas [na segunda-feira] fizemos uma avaliação e decidimos que era melhor ele ficar em casa. Esperamos que tudo corra bem e que ele esteja disponível no fim de semana.”
De Jong, que disputou cinco partidas desde que se recuperou de uma lesão no joelho, também destacou a qualidade do elenco. “Um jogador como Lamine sempre faz falta”, disse o meio-campista. “Ele tem um talento extraordinário. Cria perigo e chances sozinho, então você percebe quando um jogador como ele não está em campo. Mas o elenco está cheio de bons jogadores e podemos vencer sem ele.”
Com as ausências na defesa podendo manter De Jong como zagueiro, Flick elogiou sua disposição para ajudar. “O que mais gosto no Frenkie é que ele disse: ‘Tudo bem, treinador, se precisar de mim como zagueiro ou lateral, não tem problema’”, explicou Flick. “Ele disse que está disponível e pode ajudar o time. Para mim, isso é ser um jogador de equipe. Ele dá tudo por este time.
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“Todos sabemos que ele é um dos melhores meio-campistas do mundo. Eu o vejo como meio-campista, precisamos da qualidade dele ali, mas, no momento, vamos ver onde precisaremos dele amanhã.”
De Jong reiterou sua preferência por atuar no meio-campo a longo prazo, mas colocou o time em primeiro lugar: “Eu me considero meio-campista, todo mundo sabe disso. Sempre joguei ali. Mas, se o time precisar de mim em outro lugar ou o treinador achar melhor que eu jogue em outra posição, sempre farei isso.”
Barcelona busca primeiro título europeu desde 2015
O Barcelona chega ao confronto de quarta-feira em grande fase no cenário nacional: lidera a La Liga com 12 vitórias em 13 jogos. Três triunfos em quatro partidas na Champions League também alimentam a esperança de conquistar seu primeiro título europeu desde 2015.
Sua única derrota na competição europeia foi para o Paris Saint-Germain, campeão das duas últimas edições, mas De Jong insiste que o Barcelona pode competir com o atual detentor do título. “No Barcelona, a cobrança é sempre para vencer a competição”, disse. “Esse é o objetivo, mas isso não significa que seria um fracasso ou uma temporada ruim se não conseguirmos.
“Há pelo menos outros seis times com o mesmo objetivo, mas acreditamos que podemos competir e que somos capazes de conquistar o título. Por enquanto, o PSG é favorito: venceu nas duas últimas temporadas e nos derrotou nesta. Portanto, precisamos melhorar e mostrar, no fim da temporada, que somos melhores.”
Jogo em Baku antecede compromisso de domingo pela La Liga
O confronto com o Sabah em Baku dá a Adeyemi, Jesus e Gordon uma grande oportunidade de provar que o Barcelona pode jogar bem sem seu jovem destaque, além de colocar à prova uma defesa desfalcada no cenário continental.
Depois, as atenções se voltarão imediatamente para o jogo de domingo contra o Deportivo, pela La Liga. O líder tentará preservar sua vantagem no campeonato nacional e contar novamente com Yamal, que terá descansado, além de Cubarsi, que se recupera.