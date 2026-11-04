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Ruben Amorim alertou seus jogadores do AC Milan de que a equipe continua capaz de perder para qualquer adversário se não encontrar regularidade. O técnico está determinado a fazer o time aproveitar o embalo após uma vitória em que dominou o arquirrival Inter.

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Manter o embalo após a vitória no clássico

Em entrevista coletiva na quarta-feira, antes do confronto de quinta-feira com o Ferencvarosi pela Liga Europa, Amorim tratou de tirar o foco da vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico de sábado. “Esse é o objetivo. Precisamos esquecer a Inter; é uma nova competição”, disse aos jornalistas.

“Esta é a Liga Europa. Para nós, é um jogo muito importante. Mais do que o resultado, precisamos manter essa regularidade. Fomos consistentes durante o jogo. É um grande passo que precisamos dar. Não importa se houver mudanças na escalação, nem quem estiver em campo. Precisamos ser um time muito bom e vencer amanhã. Nosso objetivo é ir até o fim nesta competição”, acrescentou Amorim, ao expor suas grandes expectativas para o torneio.

Lidar com um calendário exigente

No cenário nacional, o Milan sofreu apenas uma derrota na Serie A, por 4 a 2 para o Bologna. No entanto, os empates contra Juventus, Lazio e Sassuolo custaram caro: esses tropeços deixaram o Milan na quinta posição, com 21 pontos após os dez primeiros jogos, sete atrás da líder Lazio.

Além dos desafios em campo, o Milan enfrenta uma grave crise de lesões. Amorim terá de encarar os próximos compromissos sem nomes importantes como Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, o que limita bastante suas opções em todos os setores.

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“O jogo mais importante é este, mas também precisamos reconhecer que devemos ter cuidado com alguns jogadores. Temos uma sequência pesada de jogos pela frente e não podemos perder muitos jogadores nas próximas partidas”, explicou Amorim. Ele afirmou confiar em todo o elenco: “Este é o jogo mais importante, mas precisaremos rodar o elenco. Todos os jogadores estão prontos. É nossa responsabilidade vencer. Vamos enfrentar um grande adversário, que tem nove pontos nesta competição. Eles não perderam nenhum jogo em sua liga, mas temos a responsabilidade de vencer.”

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Um início difícil na Europa

Apesar de sua posição de destaque no cenário nacional, o Milan ainda não encontrou seu ritmo na Liga Europa nesta temporada e ocupa a 24ª colocação na fase de liga. O Milan conquistou apenas uma vitória até agora, por 4 a 0 sobre o Salzburg, além de ter perdido por 2 a 0 em casa para o Benfica e por 3 a 0 fora de casa para o Bournemouth.

“Acho que, às vezes, é difícil explicar. Pode haver mudanças na escalação e, às vezes, precisamos mudar nossa forma de jogar. Contra o Benfica, não jogamos do nosso jeito, mas tivemos mais posse de bola”, comentou o treinador. Em seguida, analisou as partidas recentes: “Tivemos alguns problemas, depois fizemos um jogo muito bom em Salzburg e, em seguida, em Bournemouth, houve uma expulsão e dois pênaltis. Foi culpa nossa, com a situação do Mike, que não nos ajudou a lutar pelo resultado. Não estamos indo muito bem na Serie A. Vencemos o último jogo, mas acho que deveríamos ter mais pontos.”

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A imprevisibilidade do Milan

Amorim encerrou a entrevista destacando a imprevisibilidade do elenco atual. Ele acredita que a preparação tática dos adversários hoje em dia, somada às falhas do próprio Milan, significa que nenhum resultado pode ser dado como certo.

“Não estou satisfeito com a Liga Europa; não estou satisfeito com a Serie A, mas às vezes acontece. Cada jogo tem sua história. Tivemos alguns problemas na Liga Europa, mas acho que podemos mudar isso amanhã e vencer”, afirmou Amorim.

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O alerta final foi uma avaliação direta da situação atual da equipe: “Podemos perder qualquer jogo; podemos ganhar qualquer jogo. Essa é a característica deste time. Depende de como encaramos a partida. Não importa se é Serie A, Serie B ou Liga Europa. Podemos ganhar qualquer jogo e, ao mesmo tempo, perder qualquer jogo. Especialmente agora, quando todos conhecem todos, os jogadores têm qualidade técnica e os treinadores têm ferramentas e vídeos para preparar as partidas.”