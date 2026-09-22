Tijjani Reijnders concluiu uma transferência que gerou muita polêmica no verão passado, depois que o meio-campista da seleção holandesa deixou o Manchester City para se juntar ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e admitiu, em entrevista ao canal NOS, que o lado financeiro foi certamente um dos motivos por trás dessa transferência.

O papel de Reijnders em Manchester parecia ter chegado ao fim, depois que o Manchester City contratou três meio-campistas: Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi e Enzo Fernández.

Para cobrir os custos dessas transferências, o City se desfez de vários jogadores, entre eles Reijnders, e o holandês vinha negociando com o Atlético de Madrid, mas, ao final, os dois clubes não chegaram a um acordo sobre o valor da transferência.

Já o Al-Qadisiyah estava disposto a pagar a quantia exigida pelo Manchester City, tendo o clube saudita, ao final, desembolsado cerca de sessenta milhões de euros para levar o internacional ao Oriente Médio.

Reijnders foi questionado: "O Al-Qadisiyah foi o único clube que se mostrou disposto a pagar um valor que satisfizesse o Manchester City?", ao que respondeu, conforme noticiado pelo site holandês "voetbalzone": "Sim, na verdade foi".

Xavi, técnico da seleção da Holanda, convocou Reijnders para se juntar à seleção holandesa nos próximos jogos internacionais.

Reijnders acrescentou: "Havia outras opções, mas elas não se concretizaram ou emperraram no preço pedido".

E prosseguiu: "No fim, comecei a pensar: quero ficar mais uma temporada no Man City sem estar totalmente feliz, ou escolho viver uma nova aventura? Foi então que conversei com o Al-Qadisiyah e com o treinador. E, depois daquela conversa, fiquei muito animado".

Ao ser questionado: "Dizem que você é apenas alguém que busca ganhar dinheiro", Reijnders respondeu: "Não, mas também não dá para negar isso".

E completou: "O salário que oferecem lá, que qualquer jogador ou qualquer pessoa tente recusá-lo. Todos nós podemos fingir uma moral elevada e dizer: 'Eu não faria isso', mas acho que a maioria das pessoas diria 'sim' por esse valor".

Segundo alguns relatos da imprensa, Reijnders receberá 100 milhões de euros na Arábia Saudita ao longo de cinco anos.

Reijnders também falou sobre seu enorme salário, que chega a milhões de dólares, no canal SBS6, e disse: "Com certeza o dinheiro tem um papel nisso. Depois que minha carreira no futebol terminar, não quero trabalhar de novo. De qualquer forma, eu já não precisaria, depois de deixar o Manchester City, mas agora também posso ajudar as próximas gerações da minha família".

E continuou: "Escolhi a segurança. Não vou mentir sobre isso: se meus netos puderem viver disso, por que eu não faria?".

E concluiu: "Acho que muitos pensam que a carreira de um jogador acaba com a transferência para a Arábia Saudita, mas isso não é verdade".

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