Alonso cobra melhora após decepção no clássico

O técnico do Chelsea, Alonso, não escondeu a frustração após ver sua equipe perder por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur em Stamford Bridge.

Em entrevista à Sky Sports após a partida, Alonso falou abertamente sobre as falhas coletivas de sua equipe. “Estamos todos decepcionados com o resultado e com o desempenho. Coletiva e individualmente, não estivemos no nosso melhor nível”, admitiu Alonso. “O primeiro gol foi decisivo, e eles saíram na frente. Com dez jogadores, ficou difícil, mas podemos fazer melhor. As chances foram o principal: eles tiveram poucas, e nós também. Conversamos no intervalo sobre a necessidade de ter paciência e maturidade. Podemos fazer melhor.”

O plano tático para a partida girava em torno de opções de criação pelo centro do campo, mas a execução deixou muito a desejar. Alonso esperava que a escalação de determinados jogadores permitisse ao Chelsea ditar o ritmo e superar a sólida linha defensiva do Tottenham. “Queríamos ter essa fluidez pelo meio”, explicou o técnico. “Queríamos que Cole Palmer e Morgan Rogers ocupassem os espaços entre as linhas. Houve algumas situações, mas, no geral, precisamos fazer melhor.”

Noite de pesadelo de Penders e expulsão de Palmer

A noite foi particularmente difícil para o jovem goleiro Penders, que recebeu sua primeira oportunidade como titular na Premier League após Emi Martinez sofrer uma fratura na mandíbula. A partida do estreante virou um pesadelo aos 77 minutos, quando ele, sob pressão de Jan Paul van Hecke em um escanteio, socou a bola sem querer para dentro do próprio gol. Alonso tratou de apoiar o goleiro e se recusou a atribuir a culpa pelo lance apenas a ele. “Sentimos por todos. É uma questão de equipe, coletiva. Precisamos seguir em frente”, afirmou o técnico do Chelsea sobre o infeliz gol contra.

A situação dos donos da casa piorou apenas três minutos depois, quando Palmer foi expulso. O jogador da seleção inglesa, que já havia recebido cartão amarelo por dar um encontrão em Mateus Fernandes, recebeu o segundo por uma entrada tardia em Conor Gallagher, ex-meio-campista do Chelsea. A expulsão praticamente acabou com qualquer esperança de reação do Chelsea, que ficou vulnerável ao gol de Mathys Tel nos instantes finais, responsável por garantir os pontos aos visitantes. Questionado sobre os detalhes das duas advertências que levaram à saída de Palmer, Alonso foi breve: “Não vi os lances.”

História reescrita em Stamford Bridge

Antes desse resultado, o Tottenham tinha um retrospecto ruim em Stamford Bridge: apenas uma vitória nas últimas 36 visitas pelo campeonato, além de 11 empates e 24 derrotas. A única vitória havia ocorrido em 1º de abril de 2018, quando a equipe de Mauricio Pochettino venceu o Chelsea de Antonio Conte por 3 a 1.

Para encontrar o triunfo anterior do Tottenham no oeste de Londres, era preciso voltar até fevereiro de 1990, na antiga First Division, quando a equipe comandada por Terry Venables venceu por 2 a 1 o Chelsea dirigido por Bobby Campbell.

Tottenham ganha embalo enquanto Chelsea perde terreno

A vitória leva o Tottenham ao 12º lugar na tabela da Premier League e coroa uma semana positiva para o clube. Após conquistar sua primeira vitória na liga nesta temporada contra o Coventry City, na segunda-feira, o triunfo no clássico dá um impulso significativo à sua campanha.