“Pode me chamar só de Harry”: Kane minimiza conversas sobre o título de “Sir”; astro do Bayern de Munique comenta rumores de nomeação como cavaleiro após vencer a Bola de Ouro

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Harry Kane comentou as crescentes especulações sobre a possibilidade de receber o título de cavaleiro após se tornar o primeiro inglês em 25 anos a conquistar a Bola de Ouro. O atacante do Bayern de Munique admitiu que a honraria mudaria sua vida, mas afirmou que mantém os pés no chão em meio à euforia nacional.

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Kane comenta especulações sobre condecoração real

O mundo do futebol está agitado com a possibilidade de o destaque do Bayern ser incluído na próxima lista de condecorações de Ano-Novo. Após sua vitória histórica em Londres, onde se tornou o primeiro inglês em 25 anos a conquistar a Bola de Ouro, surgiu um debate nacional sobre uma possível visita ao Palácio de Buckingham. Apesar do prestígio associado à honraria, o jogador de 33 anos mantém os pés no chão diante da possibilidade de receber o título de cavaleiro.

Questionado sobre a possibilidade de o rei Charles III lhe conceder a honraria, Kane demonstrou sua habitual humildade, embora tenha reconhecido a importância do gesto. “Eu certamente não recusaria. Ficaria muito grato”, disse Kane ao Bild. “Se acontecesse, seria incrível e algo de que eu teria muito orgulho. Mas não quero me empolgar demais com isso agora.”

O atacante observou que talvez precisasse de algum tempo para se acostumar ao título formal no dia a dia. Sobre ser chamado de “Sir Harry Kane”, ele riu: “Soa bem, mas seria meio estranho se todo mundo me chamasse de Sir. Então, por enquanto, prefiro continuar sendo apenas Harry.”

Kane relembra conquista histórica da Bola de Ouro

Foi uma semana intensa para o ex-jogador do Tottenham, que voltou à sua cidade natal para receber a Bola de Ouro. A cerimônia o tirou da zona de conforto habitual dos gramados e envolveu uma espera tensa até que seu nome fosse finalmente anunciado como vencedor. Kane admitiu ter sentido um tipo diferente de pressão enquanto estava sentado na plateia, perguntando-se se realmente seria ele a seguir os passos de Sir Stanley Matthews.

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O apoio da comunidade do futebol mundial foi expressivo, e o atacante recebeu uma enxurrada de mensagens em diversas plataformas. “Sim, foi uma semana realmente maluca. Que noite inacreditável na segunda-feira! É claro que houve muito nervosismo. Foram emoções completamente diferentes das de uma partida de futebol”, revelou.

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“A espera foi longa, e eu ficava imaginando como seria se realmente vencesse. Mas, sinceramente, foi algo muito especial. O apoio que recebi de amigos, familiares e torcedores, por mensagens e nas redes sociais, foi quase avassalador. Recebi tantas felicitações! E, sim, depois da cerimônia, tive uma noite muito agradável comemorando com as pessoas próximas a mim. Depois disso, é claro, voltei direto ao trabalho. Ainda estou tentando assimilar tudo.”

Homenagem dos colegas do Bayern deixa Kane sem jeito

Kane foi homenageado recentemente pelos colegas do Bayern com um corredor de honra, gesto que deixou o artilheiro um pouco sem jeito. Apesar de ser uma estrela mundial, ele confessou que homenagens individuais costumam deixá-lo constrangido. Ele acompanhou do banco de reservas a vitória de sua equipe por 6 a 1 sobre o Magdeburg, em uma partida da Copa da Alemanha. “É estranho. Normalmente não gosto desse tipo de coisa. Quando saí para aquecer e todos estavam lá de pé, aplaudindo, não sei, é até um pouco constrangedor. Mas, é claro, sei que é algo importante”, afirmou.

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O capitão da Inglaterra planeja retribuir o carinho dos companheiros tanto no clube quanto na seleção. “Alguns dos caras queriam relógios ou algo parecido. Então, preciso pensar em algo legal para eles, tanto no Bayern quanto na seleção inglesa. Vou cuidar disso, com certeza darei um belo presente a todos”, prometeu.

O reencontro com a família e o troféu

Enquanto o mundo celebra seu desempenho esportivo, Kane está especialmente ansioso por um momento reservado com a família. Sua esposa, Katie, e os filhos permaneceram em Londres durante a semana e, por isso, ainda não viram o icônico troféu pessoalmente. O atacante demonstrou entusiasmo com a ideia de levar o pesado prêmio dourado para casa e mostrá-lo às crianças, embora saiba que terá de tomar cuidado com a maneira como elas vão manuseá-lo.

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“Estou muito ansioso para vê-los novamente e mostrar o troféu a eles”, disse o atacante, sorrindo. “Já sei que vão tentar brincar com ele ou levantá-lo, e é bem pesado! Provavelmente vou ter que ficar de olho nele desta vez.”