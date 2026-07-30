Uma nova crise atingiu o futebol senegalês, após o surgimento de novidades no caso do treinador Pape Thiaw, ex-técnico da seleção de Senegal, poucos dias depois de sua demissão, em meio a um desentendimento crescente entre o governo e a Federação Senegalesa de Futebol a respeito de seu novo contrato, o que ameaça levar a questão aos tribunais.

A rede francesa RMC revelou, citando o jornal senegalês "Sud Quotidien", que o Ministério da Juventude e Esportes informou oficialmente à federação senegalesa que não havia concedido sua aprovação à prorrogação do contrato de Thiaw por 3 anos, nem ao aumento aplicado ao seu salário, apesar de o contrato ter sido assinado durante a participação da seleção dos "Leões da Teranga" na Copa do Mundo de 2026.

Essa medida ocorre em um momento em que o Estado arca com parte dos compromissos financeiros relativos ao contrato do treinador, uma vez que se recusou a pagar os valores devidos, o que colocou a federação senegalesa em uma situação financeira e jurídica complexa.

Thiaw havia assinado um novo contrato poucos dias antes de sua demissão, em 12 de julho deste ano, mas o processo de sua renovação provocou ampla controvérsia à margem da participação de Senegal na Copa do Mundo de 2026, que registrou diversas crises dentro da delegação, seja no âmbito administrativo ou logístico.

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Segundo o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, Thiaw ameaçou não viajar com a seleção para a Copa do Mundo caso suas exigências financeiras não fossem atendidas, antes de o presidente senegalês Bassirou Diomaye Faye intervir para convencê-lo a recuar de sua posição no dia da viagem da delegação aos Estados Unidos.

Fall acrescentou que o treinador se recusou até mesmo a sentar no banco de reservas antes do confronto contra a Noruega, disputado em 23 de junho, até que o contrato foi assinado oficialmente na véspera da partida.

De acordo com o jornal senegalês, o novo contrato prevê que Thiaw receba um salário mensal de 30 milhões de francos CFA, além de um bônus de assinatura de 120 milhões de francos CFA, bem como um percentual de 1% dos prêmios da Federação Internacional de Futebol (Fifa) destinados à seleção senegalesa, além de uma cláusula que lhe concede uma indenização equivalente a oito meses de salário em caso de rescisão do contrato.

O destino desses valores segue em suspenso diante da recusa do governo em arcar com seu custo, enquanto a federação senegalesa enfrenta pressões crescentes para resolver o caso, num momento em que relatos indicam que a continuidade do desentendimento com o Ministério dos Esportes pode levar ambas as partes a recorrer à Justiça para dirimir a disputa.