Pochettino viu Tottenham "melhor em todos os aspectos" em empate com o Arsenal

Mauricio Pochettino sente que o Tottenham merecia os três pontos da partida contra o Arsenal, terminada em 1 a 1 no Wembley neste sábado (2).

“Acho que, se avaliar o jogo, nós fomos melhores que o Arsenal em todos os aspectos, mas o jogo terminou desta forma, mas é claro, da maneira que o jogo terminou, com um pênalti perdido pelo Arsenal, as coisas poderiam ter sido diferentes”, disse o técnico em conferência de imprensa.

Tendo ficado para trás logo no início da partida com um gol de Aaron Ramsey, o Spurs buscou o empate com um pênalti cobrado por Harry Kane, aos 29 minutos do segundo tempo.

Parecia que os homens de Pochettino iriam sofrer uma terceira derrota consecutiva na Premier League pela primeira vez desde 2012 quando Pierre-Emerick caiu com um toque de Davinson Sanchez na área, mas o pênalti fraco de Gabão foi defendido por Hugo Lloris.

“Acho que foi um jogo fantástico, um jogo muito empolgante, uma boa atmosfera com duas equipes que queriam jogar e vencer. É sempre difícil jogar contra o Arsenal. Foi difícil, porque sofrer um gol com 15 minutos de jogo não foi fácil para nós”, acrescentou Pochettino.

“Mas é claro que estou feliz com o caráter, personalidade e com a maneira que jogamos. Não foi uma ótima performance, mas foi um bom empate, talvez merecíamos vencer. Depois de duas derrotas (para o Burnley e Chelsea) foi importante reconstruir caminhos positivos hoje”.