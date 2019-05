Pochettino vê evolução de Kane, mas não o confirma na final da Champions League

Atacante sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo nas quartas de final contra o Manchester City

Conforme a finalíssima da se aproxima, a expectativa de Mauricio Pochettino, técnico do , só aumenta. Porém, cresce uma preocupação também: a de que Kane não possa ficar nem no banco de reservas da equipe londrina, que enfrenta o , no sábado (01). O jogador, entretanto, afirmou que está pronto e em forma para jogar a final.

"Eu acho que Harry Kane está em sua última semana [de recuperação]. É uma situação muito positiva a dele. Temos uma semana pela frente para ver como está seu progresso. É muito importante que ele se sinta bem. Ele está muito otimista. Nós veremos o que vai acontecer. Eu não posso dizer que ele estará 100% pronto, ou se será titular, ou no banco ou nem no banco. Mas a recuperação, assim como Winks, Vertonghen e Sánchez, é boa", falou Pochettino em entrevista coletiva.

Kane, por outro lado, parece querer fazer pressão no técnico argentino para que confie nele para começar jogando contra os Reds.

"Se a final fosse hoje, eu estaria pronto para jogar. Eu me sinto bem, comecei a sentir a confiança voltando junto com o time nos treinos do fim da última semana. Para mim essa semana será para conseguir ter a melhor forma física o quanto antes. Depois a decisão fica para o treinador. Como eu já disse: estou bem. O técnico vai avaliar e decidir se eu estou pronto ou não para jogar", afirmou o atacante inglês.

Pochettino comentou sobre a importância de manter o seu estilo de jogo para a final contra o Liverpool.

"Nós não podemos nos preparar pensando no passado. Nós não vamos mudar e jogar de maneira diferente só porque tivemos três semanas. Assim como o Liverpool, nós vamos manter nossos princípios, mas será em circunstâncias diferentes. O fator emocional vai ser fundamental", disse o técnico, que fez questão de enfatizar a importância do preparo psicológico e afirmou: "O jogo não será Pochettino vs Klopp, nem será uma batalha tática. Será um jogo de emoções".

O argentino tem sido especulado fora dos Spurs, com grandes times com vagas em aberto. Ainda assim, ele desconversou sobre as possibilidades e disse estar focado única e exclusivamente na final.

"Hoje nada mais é importante do que o futuro próximo. Nós podemos fazer história, podemos escrever nossa história e dar aos torcedores e às famílias a maior alegria do futebol. Pensar em coisas individuais é meio vergonhoso e embaraçoso agora. Eu não sou importante. Temos coisas maiores pela frente. Jogar com todas as emoções que essa competição proporciona. Não devem se preocupar comigo. Rumores são rumores aqui e ali. Nosso foco é 200% na final. Depois da final nós teremos tempo de conversar", explicou Mauricio.