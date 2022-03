Pochettino, Ten Hag, Tuchel ou Lopetegui: quem vai ser o novo treinador do Man United?

Se no início da semana passada Ralf Rangnick tinha um lampejo de esperança de que ele seria o técnico do Manchester United na próxima temporada, a derrota para o Atlético de Madrid na segunda rodada da Liga dos Campeões certamente foi para o espaço.

O Manchester United, assim como todas as equipes da Inglaterra, entra agora na Data Fifa. Nos últimos jogos, aliás, o time vem de uma sequência de uma vitória em cinco partidas em todas as competições.

Eles também estão a caminho de conquistar 66 pontos na Premier League, o que, curiosamente, seria a quarta vez que atingiriam esse total nos últimos sete anos. É um símbolo apropriado de sua estagnação nos anos pós-Sir Alex Ferguson.

Até o final da próxima temporada, serão 10 anos desde o último título da liga do clube, um marco significativo que causará mais busca de alma em Old Trafford. Até lá, eles precisam ter uma visão de longo prazo; uma estrutura que tem em vista o título da liga, mas com um entendimento de que, realisticamente, levará vários anos para chegar ao nível em que o Liverpool, de Jurgen Klopp, e o Manchester City, de Pep Guardiola, estão.

Como os torcedores do Liverpool podem atestar, os primeiros 10 anos sem título são difíceis, mas não tão difíceis quanto os próximos 10.

Fica mais difícil a cada ano que passa, e o Manchester United deve se preparar para um longo processo que exige paciência. Não há solução rápida e não há tempo a perder.

Em termos gerais, há duas direções que a United pode seguir. Um caminho é em direção à pressão forte e verticalidade, o outro uma abordagem de posse mais paciente: o caminho de Klopp ou o caminho de Guardiola.

Fontes da GOAL dizem que Mauricio Pochettino e Erik ten Hag estão empatados aos olhos dos diretores do United, com Julen Lopetegui, Thomas Tuchel e Luis Enrique sendo os outros nomes considerados.

Luis Enrique certamente está fora de questão, pois está determinado a comandar a Espanha na Copa do Mundo. Os outros quatro, porém, refletem perfeitamente essa escolha entre os dois sistemas táticos dominantes no futebol europeu.

Pochettino ou Tuchel representam Klopp

O argentino é observado pelo United há muito tempo e acredita-se que ele adoraria o trabalho. Pochettino tem lutado para lidar com o egoísmo que impulsiona o Paris Saint-Germain, achando o poder do jogador muito grande para suas crenças táticas.

Mas, em vez de ver o tempo de Pochettino em Paris como um sinal de que ele não é capaz de administrar um grupo difícil, devemos vê-lo como alguém com experiência de vida para lidar com isso.

O PSG é um exemplo perfeito de como não construir um clube de futebol e, neste momento, o United está se aproximando de forma alarmante da mesma abordagem.

Dos vazamentos aos jornais de grande porte sobre os métodos de Rangnick, o Manchester United poderia ter um técnico que viu esse tipo de comportamento no seu pior e trabalhará para eliminá-lo antes que as coisas saiam do controle.

Do ponto de vista tático, ele é o ajuste ideal. O desejo de Pochettino de jogar um futebol de pressão que se concentra na verticalidade e na transição está de acordo com a mudança tática da Premier League.

Ele não é muito diferente de Thomas Tuchel – outro técnico que a GOAL entende que o United está avaliando – embora as equipes de Pochettino pressionem mais.

O foco de Pochettino em usar laterais para fornecer penetração de fora significa que o United precisaria, no mínimo, de um novo lateral direito, mas, em outros lugares, existem as bases para um movimento em direção ao futebol direto, que faz uso das transições.

Fred seria o meio-campista ideal para Pochettino ou Tuchel, enquanto Jadon Sancho, Marcus Rashford e Anthony Elanga têm o ritmo explosivo que se adequaria às atitudes ofensivas dos dois treinadores.

No entanto, nenhum dos dois estaria interessado em Harry Maguire, exigindo um defensor mais ágil para lidar com uma linha alta, enquanto jogadores mais criativos e resistentes à pressão são necessários no meio-campo central.

Depois, há o problema de Cristiano Ronaldo, pois a presença do português pode informar qual caminho o United escolherá.

Sua falta de vontade de pressionar como parte de um sistema coletivo e se sacrificar torna a opção menos atraente do que o estilo de asfixia e controle de Guardiola, que, em teoria, permite um atacante na área.

Ten Hag ou Lopetegui representam a abordagem de Guardiola

O Manchester United pode querer se ver mais como os principais times, como o Manchester City. Se for esse o caso, Ten Hag ou Julen Lopetegui – o último mais abaixo na lista – fazem mais sentido devido ao seu maior foco na posse de bola.

Ten Hag foi creditado por reviver as equipes clássicas do Ajax do passado com seu estilo de futebol mais lento, que requer constante circulação de posse de bola. Os adversários são gradualmente desgastados depois de ficarem sem a bola em seu próprio terço por longos períodos.

O Sevilla de Lopetegui tem menos sucesso – devido ao seu tamanho relativo em comparação com os grandes da Espanha – mas detém 60,8% de posse de bola em média em La Liga.

A sua principal ambição é manter a bola no campo por longos períodos e, embora isso funcione do ponto de vista defensivo – eles têm o melhor registo em Espanha – significa que o Sevilha luta para derrubar os adversários. Eles empataram 12 vezes em casa nesta temporada.

Talvez Lopetegui tivesse maior sucesso com uma equipe mais poderosa como o Man Utd. Certamente, com Ronaldo, Bruno Fernandes e (possivelmente) Paul Pogba no time inicial, as vantagens territoriais de ser comandado por Lopetegui ou Ten Hag devem significar posse de bola mais significativa em áreas criativas do campo para as estrelas do United.

Além das áreas avançadas, haveria poucas diferenças nas políticas de transferência dos respectivos candidatos. Lopetegui e Ten Hag também consideram que os laterais ofensivos são cruciais e gostariam de, pelo menos, um lateral direito.

O United está clamando por um meio-campista que possa jogar passes progressivos para a frente. Então, não importa quem chegue, Declan Rice deve ser um alvo.

Pochettino preenche todas as caixas não táticas

Ao escolher Guardiola ou Klopp, posse ou verticalidade, inicialmente é tentador assumir que o sistema mais lento e dominante é o mais adequado. Está mais próximo da auto-imagem do clube de dominação global e mais flexível para os individualistas em sua posição.

Mas a principal razão pela qual o United está nessa bagunça é a nostalgia, a incapacidade de acompanhar aos novos tempos. Por essa razão, e com grande probabilidade de Tuchel permanecer no Chelsea, Pochettino é a resposta certa.

Muitos torcedores do United estão preocupados com a falta de títulos no currículo de Pochettino, mas, de todos os candidatos disponíveis, ele possui a melhor combinação de atributos para construir um projeto de longo prazo com o apoio dos jogadores e torcedores.

Essa é a característica mais importante de todas, muito mais do que ideias pré-existentes das filosofias táticas dos candidatos. Porque enquanto distinções grosseiras podem ser feitas entre os quatro nomes aqui, na realidade, todos são treinadores muito talentosos, capazes de alguma adaptação às demandas únicas da Premier League.

A vantagem de Pochettino é uma apreciação endurecida do que esperar de um vestiário egoísta; uma ideologia tática baseada no auto-sacrifício que comprovadamente funciona na Premier League; e um histórico de formação de jovens jogadores.

O United está sempre preso em um circo da mídia, mas com uma figura conhecida e simpática como Pochettino no comando, pelo menos haveria espaço – emocional e taticamente – para o projeto dar pequenos passos nos primeiros dois anos.