O técnico argentino Mauricio Pochettino pôs fim à acirrada polêmica que antecedeu o confronto entre Estados Unidos e Bélgica, após a eliminação de sua seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 por um placar contundente de 4 a 1.

Pochettino defendeu veementemente sua decisão de escalar o atacante Fularin Balugun, afirmando que “misturar política com esporte é frustrante e decepcionante”.

As declarações do técnico da seleção americana foram feitas na coletiva de imprensa que se seguiu à derrota no estádio Lumen Field, dias após o alvoroço mundial causado pela suspensão da punição de Balogun e sua expulsão na partida das oitavas de final contra a Bósnia, em meio a relatos sobre a interferência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pochettino recusou-se categoricamente a atribuir a responsabilidade pela derrota esmagadora ao caso de Balojun, enfatizando que a participação do atacante do Mônaco foi totalmente regular, e afirmou: “É realmente frustrante e decepcionante misturar as coisas; isso é uma questão pessoal. Essa situação não afetou nosso desempenho, não é uma desculpa... simplesmente não foi o nosso dia”.

E acrescentou, defendendo sua posição técnica: “Minha posição é que sou o técnico, e há uma lei que permite o recurso e a tentativa de disponibilizar o jogador... Se Balugun estivesse disponível, já que a Comissão Disciplinar permitiu isso, não teríamos enfrentado nenhum problema. De que adianta ser humilhado ou receber mensagens ofensivas?”.

Pochettino dirigiu críticas contundentes àqueles que tentaram politizar a questão, afirmando que o que aconteceu fora do campo não tem relação com o desempenho dentro dele, e disse: “Estou decepcionado com muitos. Falam de ética e integridade. Não se pode misturar política nisso. Dizer que o assunto nos afetou não é verdade”.

O técnico argentino reconheceu a superioridade da seleção belga, recusando-se a apresentar qualquer desculpa para a derrota: “Não estávamos no nosso melhor hoje. Não quero inventar desculpas. Não jogamos como deveríamos. Toda equipe passa por um dia ruim, e hoje foi um desses dias. Estamos sofrendo porque não conseguimos nos entrosar. A Bélgica foi melhor do que nós”.

Pochettino encerrou sua declaração referindo-se à clareza da posição da FIFA sobre o assunto: “A FIFA deixou a situação totalmente clara. Podemos contestar as regras, mas não tenho comentários a fazer sobre isso.”