Pochettino se prepara para uma surpresa desagradável: Bruno Fernandes choca o Manchester United em momento crítico

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O Manchester United recebeu um novo golpe relacionado ao futuro de seu capitão português, Bruno Fernandes, depois que o meio-campista recusou uma segunda proposta de renovação de contrato com o clube, em um desdobramento que ameaça a permanência de um dos maiores astros do time no Old Trafford e abre as portas para a possibilidade de uma saída de graça ao fim da temporada, caso a diretoria fracasse em chegar a um novo acordo com ele.

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De acordo com informações da rede britânica Sky Sports, Fernandes não demonstrou aceitação à segunda proposta apresentada pelo Manchester United para estender seu vínculo com o clube, apesar do claro desejo da diretoria em manter seus serviços, o que torna o futuro do capitão da equipe um dos temas espinhosos que aguardam definição nos próximos tempos.

A diretoria do Manchester United iniciou suas tentativas de renovar o contrato de Fernandes durante o último verão, quando apresentou sua primeira proposta ao jogador, que havia assinado seu contrato anterior dois anos antes, mas ele recusou a oferta, antes que a cena se repetisse com a segunda proposta, aumentando os temores sobre a possibilidade de perder seus serviços.

O contrato atual do astro português se encerra ao fim da temporada em curso, o que significa que ele poderá, segundo os regulamentos, entrar em negociações com clubes fora da Inglaterra a partir de janeiro próximo, como preparação para se transferir gratuitamente no verão, caso não seja alcançado um acordo sobre seu futuro.

No entanto, o Manchester United possui uma opção que lhe permite estender o contrato do jogador por mais um ano, o que concede ao clube uma carta importante nas negociações para manter seu capitão e impede que ele entre em negociações com clubes estrangeiros durante janeiro visando uma transferência gratuita após o término da temporada.

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O Al-Hilal esteve perto do negócio estrondoso

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As propostas vindas do exterior não são algo novo na trajetória de Fernandes com o Manchester United, depois que o jogador revelou, em junho de 2025, que recusou uma oferta gigantesca do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que estava disposto a oferecer um salário semanal próximo de três vezes o que ele recebe atualmente, que é de 250 mil libras esterlinas.

As tentações sauditas não se limitaram ao aspecto pessoal, pois o Al-Hilal se mostrou disposto a pagar 100 milhões de libras esterlinas ao Manchester United para obter os serviços do capitão da equipe, mas Fernandes optou, naquele momento, por permanecer em Old Trafford, preferindo dar continuidade à sua experiência com o clube inglês apesar da grandeza da oferta.

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O nome do jogador também foi associado a uma transferência para o Galatasaray, da Turquia, em agosto passado, em meio a relatos que falavam sobre a disposição do clube em apresentar uma proposta para contratá-lo, porém a diretoria do United manteve sua posição e afirmou que seu capitão não está à venda por qualquer preço, deixando todas as possibilidades em aberto a respeito de seu futuro.

E apesar da recusa às duas propostas, não parece que o Manchester United esteja disposto a abrir mão facilmente dos serviços de seu jogador português, pois a diretoria ainda deseja sua permanência, e espera-se que as conversas entre as duas partes continuem nos próximos tempos, em busca de uma fórmula que agrade ao jogador e ao clube.

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O desejo do United de manter Fernandes se baseia em seu valor técnico e de liderança dentro da equipe, além de seu papel central nas últimas temporadas, depois de se tornar um dos elementos mais importantes nos quais o clube se apoia na construção de seus ataques e na criação de oportunidades, além de se tornar um capitão que carrega grande responsabilidade dentro do vestiário.

Pochettino entra em cena, e um passado que o liga a Fernandes

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Fernandes havia vivido uma temporada excepcional, na qual foi coroado com os prêmios de melhor jogador do ano da Associação de Escritores de Futebol e da Associação de Jogadores Profissionais, depois de apresentar níveis notáveis, com suas assistências decisivas chegando a 21 passes na Premier League, alcançando um recorde na competição.

Mas o jogador português enfrentou dificuldade em repetir os mesmos níveis durante a temporada atual, pois marcou apenas quatro gols, entre eles um "hat-trick" nas redes do Ipswich Town em agosto passado, na partida que ainda representa a única vitória do Manchester United na Premier League nesta temporada, de acordo com os dados contidos no relatório.

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A crise da renovação do contrato de Fernandes coincide com a proximidade do Manchester United de anunciar a nomeação do argentino Mauricio Pochettino como novo treinador da equipe, na sexta-feira, substituindo Michael Carrick, que foi demitido do cargo na quinta-feira, em um movimento que visa reorganizar as cartas dentro do clube.

Pochettino e o astro do United carregam uma antiga história que não se concretizou, pois Fernandes admitiu, em 2019, que esteve perto de se transferir para o Tottenham, quando o treinador argentino comandava a equipe londrina, mas o Sporting de Lisboa foi um obstáculo à conclusão do negócio, e o jogador deu continuidade à sua carreira em Portugal antes de se transferir posteriormente para o Manchester United.

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E assim, o clube inglês se encontra diante de dois temas interligados: o início de um novo projeto técnico sob o comando de Pochettino, e a tentativa de manter seu capitão, cujo contrato se aproxima do fim, em meio a recusas repetidas às propostas de renovação e à possibilidade do retorno das tentações do exterior. O futuro de Fernandes pode se tornar um dos testes iniciais e decisivos para o treinador argentino e para a nova diretoria, especialmente porque perder um jogador de seu porte de graça seria um golpe difícil de justificar para a torcida do Manchester United.