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Mauricio Pochettino revelou a frustração de Bruno Fernandes durante a dura derrota do Manchester United para o Liverpool e destacou que o capitão percebeu uma infração no polêmico primeiro gol. O clube de Old Trafford está em disputa com os responsáveis pela arbitragem após uma série de lances e exige explicações urgentes.

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Expulsão e infração na barreira não marcada em Anfield

A visita do Manchester United a Anfield começou a desandar aos oito minutos, quando o árbitro Sam Barrott expulsou Leny Yoro por derrubar Alexander Isak quando ele avançava em direção ao gol. O United sustenta que o árbitro de vídeo John Brooks não fez “nenhum questionamento significativo” da decisão, embora uma comissão disciplinar da Federação Inglesa tenha posteriormente anulado o cartão vermelho e a suspensão de Yoro .

A situação piorou na cobrança da falta resultante do lance, quando Dominik Szoboszlai colocou o Liverpool em vantagem. O capitão Bruno Fernandes avisou Barrott naquele momento que Bradley Barcola havia tocado na barreira do United antes do chute, mas o VAR não interveio.

Pochettino questiona VAR por validar gol “irregular” do Liverpool

Dois dias depois, Pochettino elogiou Fernandes por perceber a infração e questionou por que o gol foi validado. “Acho que nós não prestamos atenção, mas Bruno percebeu. É por isso que ele é o capitão, porque é inteligente e percebe e sente o que está acontecendo em campo”, disse Pochettino.

Em seguida, ele citou uma decisão anterior da primeira divisão para argumentar que o gol era irregular: “Ninguém falou que o gol não foi legal. O gol deveria ser anulado porque Barcola estava tocando na nossa barreira. [Eberechi] Eze, na temporada passada, pelo [Crystal] Palace, quando marcou, [o gol foi anulado]. Por que não consultaram o VAR, não revisaram o gol? Esse gol tem que ser anulado.

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“Preciso defender meus jogadores e meu clube. Onde estão os três pontos? Precisamos pensar um pouco mais a fundo... na maneira como usamos a tecnologia.”

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United se revolta com defesa de Howard Webb à expulsão de Yoro

A tensão fora de campo aumentou depois que Howard Webb, chefe da ProRef, participou do programa Mic'd Up e elogiou a firmeza de Barrott ao decidir, afirmando que a expulsão de Yoro “certamente não foi errada” , apesar do recurso aceito. Segundo The Mirror, uma fonte de Old Trafford classificou a avaliação da ProRef como “totalmente errada”. O United argumenta que as evidências mostram que Isak não chegaria à bola antes do goleiro Lammens, mesmo correndo em velocidade máxima.

Pochettino expressou a mesma revolta do clube com a falta de intervenção do VAR . “Estou muito decepcionado porque acho que esse tipo de coisa nunca pode acontecer”, continuou o ex-técnico da seleção dos Estados Unidos. “Minha pergunta sempre foi a mesma. Tudo bem, podemos aceitar que o árbitro cometa um erro por causa do envolvimento emocional dele com o jogo, mas, se temos o VAR, o que eles estavam fazendo?

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“Porque agora vamos repetir o jogo? Vamos ter a possibilidade de jogar nas mesmas condições, 11 contra 11? Não. O problema é que estávamos lá e, naquele momento, acho que era preciso dedicar tempo para revisar o lance.”

United levará reclamação à Premier League antes de visita ao Sporting

Segundo o The Mirror, o United planeja agora levar suas reclamações à Premier League e à ProRef em busca de respostas pelas polêmicas em Anfield. Em campo, Pochettino quer uma reação imediata em Portugal, onde o confronto com o Sporting pela Champions League oferece uma oportunidade importante de começar uma sequência de vitórias.

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“Agora precisamos seguir em frente”, disse Pochettino. “Tenho muito orgulho dos jogadores e da forma como lidaram com todas essas situações injustas que aconteceram em campo. Nosso foco agora é evoluir, melhorar e começar a vencer jogos. Amanhã temos uma grande oportunidade aqui.”