Pochettino responde se Mbappé teve influência em sua saída do PSG

O técnico falou sobre os rumores que aconteceram após sua saída do clube francês

Em entrevista ao portal argentino “Infobae”, Mauricio Pochettino negou que Kylian Mbappé tenha desempenhado qualquer papel na demissão dele do Paris Saint-Germain. A tão esperada saída de Pochettino foi finalmente confirmada no mês passado, depois que o argentino novamente não conseguiu entregar o título da Champions League, e havia especulações de que Mbappé estaria envolvido na saída do treinador.

Mas o próprio Kylian negou veementemente nas redes sociais que ele tivesse qualquer responsabilidade no assunto, e sua declaração agora foi apoiada por seu ex-comandante.

O PSG foi eliminado da Champions nas oitavas de final pelo Real Madrid na última campanha, o que foi suficiente para a liderança do clube substituir Pochettino por Christophe Galtier.

O que Pochettino tem a dizer sobre o envolvimento de Mbappé em sua saída do PSG?

Em entrevista ao portal argentino “Infobae”, Pochettino disse: "O que eu acho é que o PSG fez tudo o que era possível para manter Kylian e também concordo com isso. Ele é um dos melhores jogadores do futebol mundial hoje e acho que o PSG, tendo todos os recursos para isso, o convenceu a ficar. Aqueles que governam, neste caso o presidente, são aqueles que pensariam que a coisa mais conveniente era um novo projeto no clube”, completou.

O que Pochettino acha de Lionel Messi?

Embora o tempo de Pochettino no PSG tenha terminado amargamente, ele desfrutou de uma temporada inteira trabalhando com seu compatriota Lionel Messi - que ele considera o melhor jogador do planeta.

"Para mim, Leo Messi é o melhor do mundo. Não há dúvida". Depois fica claro que Mbappé é um candidato para poder receber essa coroa. Tem Neymar, que para mim também é um dos melhores jogadores do mundo”, afirmou o argentino.

Pochettino disse se Messi irá atuar pela Argentina na Copa do Mundo no final deste ano.

"Ele está fisicamente no seu melhor e acho que a idade é algo anedótico", disse ele.

"Acho que ele tem energia e capacidade para liderar e chegar à Copa do Mundo em ótimas condições. Tenho sorte, graças ao futebol, por ter vivido tantos momentos com Leo nesta época”, completou.

Como Pochettino avalia seu desempenho no PSG como um todo?

Pochettino também refletiu sobre sua passagem pelo PSG como um todo, revelando que foi uma experiência agradável, apesar de alguns desafios.

"Acho que foi muito positivo. As experiências devem sempre ser capitalizadas e devemos aprender com elas”, disse.

"Somos seres racionais que têm que pensar assim. No aspecto esportivo ganhamos a Copa, a Supercopa e a Ligue 1 em um ano e meio, mas é claro que o projeto do PSG é ganhar a Champions League e tudo mais. Ou seja, não vencer a Champions sempre pode ser considerado um fracasso pelos parisienses".

"De qualquer forma, é um fracasso de 50 anos, não só da última temporada, porque o PSG, especialmente nos últimos dez, onze anos, com a chegada dos novos donos, tem o objetivo de vencer a Champions League”, encerrou