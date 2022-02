Pochettino reconsidera futuro no PSG; Manchester United vira opção para o técnico

A apuração da GOAL confirmou que a relação de Mauricio Pochettino com o Paris Saint-Germain não é boa e está próxima de um rompimento. Enquanto isso, o Manchester United mantém o ex-treinador do Tottenham como um potencial alvo para o meio do ano.

Pochettino chegou ao PSG em janeiro de 2021, para substituir Thomas Tuchel e desde então conquistou dois troféus domésticos.

Mesmo que esteja guiando o PSG na liderança da atual edição da Ligue 1, com 16 pontos de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marselha, a capacidade de Pochettino começou a ser questionada por conta do fraco futebol apresentado.

O que aconteceu?

A eliminação precoce nas oitavas de final da Copa da França para o Nice foi um ponto de virada para o técnico no time francês. Acostumado a sempre chegar nas finais, a saída antecipada do torneio foi um duro golpe para a torcida, que passou a questionar ainda mais a capacidade do argentino.

A relação de Pochettino com o diretor esportivo Leonardo também está indo por água abaixo e tudo piorou após o diretor não permitir a saída de alguns jogadores do time principal. Pochettino ficou com 30 atletas à disposição para trabalhar, um número que considera alto para seu estilo de administração. Em outras palavras, Pochettino considera que o elenco do PSG está 'inchado'.

A GOAL apurou que a diretoria do PSG recusou a compar de Tanguy Ndombelé junto ao Tottenham em janeiro e já tem até um nome para substituir Pochettino. O principal candidato é Zinedine Zidane. Até o momento, porém, o treinador francês não tem interesse em assumir o PSG.

Pochettino pode ir para o Manchester United?

Mauricio Pochettino não querer dar uma pausa em sua carreira, por isso, ele estaria disposto a aceitar o cargo no Manchester United, caso saia, de fato, do PSG.

A apuração da GOAL mostrou que o argentino era um dos principais nomes cotados para substituir Ole Gunnar Solskjaer como técnico dos Diabos Vermelhos. O acordo foi fechado com Ralf Rangnick, que ao final da temporada será promovido ao nível de supervisão do futebol.

As partidas contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, podem selar o destino de Pochettino, que deve perder o cargo caso não consiga avançar na competição continental.