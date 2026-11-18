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Mauricio Pochettino afirmou que a seleção masculina dos Estados Unidos conquistará “grandes coisas” no futuro após sua última partida no comando da equipe. O técnico argentino agradeceu aos torcedores e jogadores antes de voar para a Inglaterra para assumir o Manchester United.

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Pochettino se despede com vitória

Pochettino encerrou sua passagem como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos com uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Haiti na noite de terça-feira. Golaços de Christian Pulisic e Julian Hall garantiram uma vitória por 8 a 0 no placar agregado das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

Embora os Estados Unidos tenham sido menos implacáveis do que na goleada por 6 a 0 no jogo de ida, no sábado , a equipe dominou completamente a posse de bola e pressionou com eficiência após perdê-la. Essa abordagem tática é exatamente o que o argentino vinha tentando implementar desde sua chegada, em setembro de 2024. Pochettino partiu imediatamente para a Inglaterra em um jato particular após a partida. Ele tem sua primeira sessão de treinamento como técnico do Manchester United marcada para quarta-feira.

Seleção dos EUA destinada a conquistar “grandes coisas”

Apesar da saída rápida, Pochettino deixa o cargo convencido de que a seleção masculina dos Estados Unidos está em ótima posição para ter sucesso no futuro. Ele elogiou a combinação de juventude e experiência do elenco em uma entrevista coletiva carregada de emoção após a partida.

“Tenho certeza de que este grupo de jogadores vai conquistar grandes coisas no futuro. Não tenho dúvidas”, declarou Pochettino, segundo a ESPN. “Jogadores [experientes] junto com os mais jovens, com o talento que está surgindo, acho que é uma combinação perfeita.

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“Pela maneira como eles estão conduzindo tudo agora, acho que há motivos para ter orgulho de todos os jogadores, de todo o elenco, de todo o grupo de atletas.”

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Uma despedida emocionante em Cincinnati

O argentino criou uma forte ligação com a torcida americana durante sua breve passagem. Após o apito final, os torcedores no TQL Stadium entoaram seu nome, proporcionando uma despedida comovente.

“A conexão com os torcedores realmente me emocionou no fim”, admitiu Pochettino. “Sou muito grato e sempre serei muito grato pela maneira como todos nos trataram neste país.

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“É claro que é difícil, porque é emocionante, porque eu realmente amo esses caras e amo os jogadores, amo a comissão técnica, amo vocês, os torcedores, e tudo mais.”

O que vem por aí para a seleção dos EUA?

Pochettino confirmou que não participará do processo de escolha de seu sucessor. No entanto, afirmou confiar plenamente na capacidade da Federação de Futebol dos Estados Unidos de encontrar o candidato certo.

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O ex-jogador da seleção dos Estados Unidos Steve Cherundolo assumirá o comando da equipe em sua última partida do ano, contra a Jamaica, em 13 de dezembro. Depois, a seleção masculina dos Estados Unidos enfrentará o México nas semifinais da Liga das Nações, no SoFi Stadium, em março.