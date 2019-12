Pochettino no Boca? É o desejo de Maradona: "é preciso convencê-lo"

Ao descartar retorno aos argentinos, o ex-atacante nomeou o ex-técnico do Tottenham para assumir o posto

Diego Maradona quer Mauricio Pochettino no comando do . Em entrevista ao Olé, o Hermano destacou o desejo de ver o ex-técnico do como novo comandante do clube argentino.

"O Boca precisa de um treinador para sentir o que é o Boca. Não é fácil comandar esse clube. O melhor para isso sou eu [risos], mas agora não será possível. Eu gostaria de Mauricio Pochettino. É preciso ligar para ele e convencê-lo a liderar o maior time do mundo", disse.

Rumores recentes ligam o nome de Pochettino diretamente ao , e de Munique. Maradona, no entanto, escolheu o compatriota para retornar à terra natal, em especial, à frente do Boca Juniors.

Maradona não descartou assumir o Boca em um futuro próximo. Porém, após Juan Roman Riquelme retornar ao clube como vice-presidente, o atual técnico do Gymnasia foi objetivo: "Não irei ao Boca. Não concordo com quem administra o clube. Jorge Amor Ameal já estava na presidência e foi um desastre Quero terminar da melhor maneira no Gymnasia. Primeiro quero salvar o time do rebaixamento, depois veremos".