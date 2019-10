Pochettino não se preocupa com demissão no Tottenham após semana de goleadas

Após duas derrotas seguidas, com goleadas sofridas para o Bayern na Champions e para o Brighton na Premier League, técnico dos Spurs não teme demissão

O técnico do , Mauricio Pochettino, insistiu que não estava preocupado em ser demitido após a derrota por 3 a 0 para na Premier League no sábado.

A quinta derrota da temporada em todas as competições culminou em uma semana desmoralizante para o Tottenham, que foi golpeado por 7 a 2 pelo de Munique na Liga dos Campeões na terça-feira.

Um erro de Hugo Lloris, que ficou gravemente lesionado ao cometê-lo, levou Neal Maupay a abrir o placar após dois minutos para os homens de Graham Potter, antes de dois gols do jovem Aaron Connolly ter garantido o triunfo sobre o Spurs.

Apesar do resultado, o técnico argentino não tem medo de ser demitido, mesmo ao aceitar críticas justificadas.

"Não, não estou preocupado, o que me preocupa é a vida, não o futebol", afirmou. "Não quero que você entenda errado, o que me assusta é a vida, não o futebol. No futebol, basta ser forte e corajoso, tomar decisões e mostrar seu rosto quando as coisas não estão boas. É isso que vamos fazer, enfrentar as coisas negativas e tentar trabalhar duro para mudar essa dinâmica. Na minha posição, preciso aceitar todas as críticas. O mesmo quando você me elogia ou à equipe".

"Eu vou aceitá-lo da mesma maneira e não vai mudar minha visão, de você ou do especialista, porque você está me criticando ou descrevendo uma situação de maneira diferente do que você espera."

O capitão do Spurs, Lloris, recebeu oxigênio antes de ser levado do campo com uma grave lesão no braço, depois de dar ao Brighton a liderança no marcador.

"Acho que as notícias não são boas", disse Pochettino sobre o goleiro da , que foi levado ao hospital.

"Temos que esperar, o clube vai explicar a situação real. Todo mundo viu em campo quando ele pousou que não era uma boa situação".

Ele acrescentou: "É claro que isso afetou o jogo. Não podemos receber o crédito de Brighton, mas a equipe sofreu um grande impacto com essa ação. Tentamos encontrar uma maneira diferente de jogar no segundo tempo e não tivemos muita sorte".

"No 3 a 0, você pode ver que o jogo acabou. Quero pedir desculpas aos fãs e agradecer pelo enorme esforço".