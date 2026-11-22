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Mauricio Pochettino, técnico do Manchester United, demonstrou profunda irritação após a derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield, na noite de domingo. O treinador expressou sua decepção com as circunstâncias da partida, já que sua equipe precisou jogar a maior parte do confronto com dez jogadores após a expulsão de Leny Yoro nos minutos iniciais.

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Pochettino assumiu o comando do Manchester United durante a última data Fifa, no lugar de Michael Carrick, e o jogo contra o Liverpool foi o primeiro de sua trajetória à frente do clube.

Em entrevista à "Sky Sports", Pochettino afirmou que não queria começar sua trajetória na Premier League desta maneira e considerou que a partida mudou completamente depois de apenas seis minutos, o que afetou bastante os planos de sua equipe e suas chances de competir.

Segundo a "BBC", ele acrescentou: "É muito doloroso, estou muito decepcionado. É inacreditável começar minha trajetória aqui na Premier League em circunstâncias como estas. O único problema é que o jogo mudou completamente depois de seis minutos. Agora podemos conversar e explicar tudo, mas o estrago já foi feito".

O técnico do Manchester United garantiu que os jogadores ficaram muito abalados com o que aconteceu durante o confronto , e revelou que pediu calma e controle emocional ao elenco, apesar de acreditar que sua equipe foi vítima de uma situação injusta no início da partida.

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Ele prosseguiu: "É algo muito doloroso. Os jogadores sentem a dor desse tipo de situação. Eu disse a eles que precisavam manter a calma e que o que aconteceu foi uma situação completamente injusta".

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Apesar de contestar a decisão do árbitro, Pochettino ressaltou que sua equipe precisa assumir a responsabilidade e que os jogadores devem tomar decisões melhores em campo, garantindo que o desempenho precisa de uma revisão completa, longe da polêmica da arbitragem.

Ele explicou: "Também precisamos aceitar a ideia de aumentar nossa concentração, tomar decisões melhores em campo e ser muito melhores. Temos que ser autocríticos e, ao mesmo tempo, discutir alguns lances que aconteceram durante a partida e com os quais não ficamos satisfeitos".

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Pochettino então comentou o lance da expulsão de Leny Yoro, aos oito minutos: "A bola estava indo em direção ao goleiro. Acredito que, nesse caso, se você revisar o VAR, vai ver, como vemos agora pelas câmeras, que Leny Yoro nunca teve a intenção de derrubar Alexander Isak".

E completou: "O atacante viu que a bola estava indo para o goleiro, diminuiu um pouco a velocidade e caiu", em referência à sua discordância de que o lance tenha sido considerado uma clara chance de gol impedida, passível de cartão vermelho.

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Pochettino também citou outro lance dos minutos iniciais da partida e pediu uma revisão da forma como a arbitragem tratou a dividida entre Jérémy Jacquet e Bryan Mbeumo, considerando que havia semelhança entre os dois lances e que poderia ter sido marcado pênalti para o Manchester United.

Ele disse: "Mas, se olharmos para o sexto minuto, mais especificamente para o lance de Jacquet em Mbeumo, vemos que os dois são parecidos, não é? Ao comparar as ações, não seria pênalti?".

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O treinador admitiu que um gol do Manchester United no início da partida poderia ter mudado o rumo do confronto e a avaliação final do seu desempenho, mas garantiu estar disposto a assumir a responsabilidade e continuar trabalhando com a equipe, apesar das circunstâncias difíceis que enfrentou.

Ele acrescentou: "Se tivéssemos marcado um gol depois de seis minutos, certamente estaríamos falando de outra forma. Mas, às vezes, essa é uma das situações em que precisamos assumir a responsabilidade, e estou aqui para assumir a responsabilidade e continuar pressionando".

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Pochettino encerrou suas declarações reforçando seu respeito às decisões da arbitragem, mas ressaltou, ao mesmo tempo, seu direito de defender a equipe e manifestar sua discordância, reafirmando a convicção de que a expulsão de Yoro não foi justa.

Ele disse: "Não vou mudar o que aconteceu, e o respeito é algo muito importante. Ao mesmo tempo, tenho que defender minha equipe e expressar minha opinião. Sinto que esse lance ficou claro para todos no mundo do futebol e não merecia cartão vermelho".