Pochettino: melhor que falem em Real Madrid do que na minha demissão!

O técnico italiano foi cogitado a treinar a equipe merengue por duas vezes, e sente que a imprensa não sabe reconhecer o bom desempenho dos Spurs

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, vem sendo altamente relacionado a uma possível transferência para o Real Madrid, fato que não o incomoda pois, segundo ele, só mostra que seu trabalho está dando certo.

“Este tipo de notícia não incomoda as pessoas e nem as chateia”, disse Pochettino durante conferência de imprensa. “Prefiro que os jornais falem sobre as coisas que vocês estão me dizendo do que falar sobre o Tottenham me demitir, ou que as pessoas estão cansadas de mim e que estamos em uma situação ruim”.

O treinador italiano foi indicado para ocupar o cargo em Madrid por duas vezes; uma após a saída de Zinedine Zidane e a outra após a demissão de Julen Lopetegui.

Santiago Solari é quem está no comando da equipe de Santiago Bernabéu até o final da temporada 2018/19, e vem sofrendo altos e baixos com o time, como a última derrota por 3 a 0 para o CSKA pela Champions League na última quarta-feira (12).

Já o técnico dos Spurs conseguiu que a equipe alcançasse um difícil empate com o Barcelona na última terça-feira (11), o que garantiu sua passagem para as oitavas de final do torneio europeu.

Na Premier League, o Tottenham está a seis pontos atrás do líder Liverpool e a cinco dos atuais campeões Manchester City, e Pochettino se demonstra contente pelos resultados que o time vem conquistando e se mantendo firmes na briga pelo título inglês.

“Estamos lá, estamos em uma boa posição”, disse o técnico. “É normal que a percepção seja diferente e estou feliz pela percepção de hoje, quando se fala somente do City e do Liverpool e não de nós. Não estou feliz com a percepção de quando não nos avaliam da maneira correta”.

“Depois de investimentos e de muitas coisas quando se avaliam clubes diferentes, normalmente são o Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal que estão envolvidos na corrida pelo título. E não o Tottenham”, acrescentou. “Mas nós estamos lá porque competimos de uma maneira muito boa e nossas performances foram fantásticas. Claro, a percepção é diferente”.

Os Spurs entram em campo pelo campeonato inglês neste sábado (15), recebendo o Burnley em Wembley, a partir das 13h (de Brasília).