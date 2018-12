Pochettino lamenta demissão de Mourinho e diz que segue focado no Tottenham

Pochettino se tornou um dos principais nomes para substituir José Mourinho no comando do United

Cogitado para ser o substituído de José Mourinho no Manchester United, o treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino lamentou a demissão do português e desconversou ao ser questionado sobre a possível ida à Manchester.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (18), o técnico de 46 anos se mostrou solidário com o companheiro de profissão Mourinho: "É obviamente uma triste notícia e quero enviar minhas condolências a José”.

O United ainda não decidiu qual será o futuro técnico do clube, e até a decisão ser tomada, Michael Carrick será o responsável por comandar o elenco inglês. Mas ao ser questionado sobre deixar os Spurs para treinar os Reds Devils, Pochettino ressaltou que não se importa com os rumores que surgem na imprensa, além de estar totalmente focado no Tottenham.

"Há muitos boatos, mas minha posição aqui é de técnico do Tottenham. Esses rumores acontecem, mas não são da minha conta. Eu não posso responder a esse tipo de pergunta. Estou totalmente focado em tentar dar o meu melhor a este clube de futebol”.

O Tottenham entra em campo na próxima quarta-feira (19), às 17h45 (Brasília), para encarar o Arsenal em clássico válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.