Pochettino ganha prêmio de técnico do ano e brinca: "Finalmente ganhei um troféu"

Comandante do Tottenham foi eleito o melhor treinador pelo London Football Awards

A semana pode ter sido decepcionante para o Tottenham com as duas derrotas seguidas na Premier League, que praticamente tiraram qualquer chance de título para os Spurs. No entanto, o clube conseguiu um prêmio duplo graças a Pochettino e Heung-Min Son.

Enquanto Pochettino foi eleito o melhor treinador do ano pelo London Football Awards, o coreano ponta-esquerda ficou com o melhor jogador.

Ao receber o prêmio, o técnico argentino brincou com o fato de ainda não ter conquistado um troféu dentro de campo e se mostrou grato pelo reconhecimento do seu trabalho na última temporada.

"Como algumas pessoas brincam, finalmente recebi um troféu! É uma grande honra para mim, claro. Um prêmio sempre significa muito para todos e eu quero agradecer.", disse.



Foto: Getty Images

Pochettino foi premiado depois de levar o Tottenham ao terceiro lugar na Premier League na última temporada, garantindo a equipe na Champions League pelo terceiro ano consecutivo.

Enquanto isso, Son foi reconhecido após um ano em que se estabeleceu como um jogador importante no time principal do Tottenham, marcando 19 gols.

"Significa muito. Sem companheiros de equipe, eu não posso ganhar tal troféu. Para mim, é muito especial e quero agradecer aos meus companheiros, equipe técnica e pessoal", apontou.