Pochettino fora do Tottenham após clássico? 'Rumores estúpidos', dispara o treinador

O argentino negou rumores de que poderia se afastar do Tottenham após o confronto do próximo domingo (01) diante do Arsenal

Técnico do , Mauricio Pochettino tem sido fortemente ligado a altos cargos no e nas últimas temporadas. Porém, o argentino permaneceu leal ao atual time, apesar de admitir frustrações pela política de transferências dos Spurs, recentemente.

Prestes a encarar o no próximo domingo (01), novos rumores a respeito de Pochettino deixar o Tottenham, indicam que ele poderia ser o primeiro técnico da Premier League a sair do cargo. Claramente irritado com a situação, Pochettino culpou a imprensa inglesa por criar um problema no qual não existe, segundo ele.

Em entrevista coletiva, o comandante afirmou: "O que posso dizer sobre rumores estúpidos? Depois de cinco anos, iniciei minha sexta temporada [com o Tottenham]. Somente a imprensa podem criar algo estúpido. Não vou embora depois do jogo de domingo. Vou trabalhar segunda, terça-feira e depois vou embora por alguns dias e voltarei para ver Daniel Levy [presidente do Tottenham] e assistir a alguns jogadores”.

"O mais importante é ajudar a equipe em campo e garantir que a comunicação seja clara. Espero poder estender minha vida aqui. Claro que é bom para nós e para o clube. No final, está nas mãos dos jogadores e dos resultados, e a última palavra será com Daniel”, disse.

Na estreia do Campeonato Inglês, o Tottenham venceu o por 3 a 1, em casa, empatou com o e perdeu para o . A irregularidade nos três primeiros jogos resultou em novas críticas à equipe de Pochettino, mas uma vitória contra o Arsenal certamente acalmaria os ânimos.