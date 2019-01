Pochettino faz coro com Sarri contra o VAR: "Ninguém está feliz"

Treinador argentino diz que não é contra a tecnologia, mas reclamou sobre o modo como o vídeo tem sido usado nas partidas

Mauricio Pochettino se juntou ao colega de profissão, Maurizio Sarri e disparou contra o uso do árbitro assistente de vídeo. Na última terça (08), o Tottenham venceu o Chelsea na primeira partida da semifinal da Carabao Cup - a copa da liga inglesa - com o uso do VAR que tirou a dúvida de um lance que gerou pênalti de Kepa em Harry Kane. Ao final da partida Sarri reclamou do uso da tecnologia e Pochettino, mesmo beneficiado, se juntou ao colega.

"Eu não gosto, eu não gosto. Hoje fomos beneficiados, mas ao assistir outros jogos como La Liga dá para ver que ninguém está feliz. Para mim ser beneficiado é legal, mas eu não estou feliz com a forma como aconteceu. Eu prefiro o uso da tecnologia de outra forma, sendo claro em como vamos usar isso", falou Pochettino à SkySports após a partida.

*************

Os Spurs venceram pelo placar mínimo de 1 a 0, com cobrança de pênalti convertida por Harry Kane. No começo da jogada, o atacante inglês foi lançado e correu para disputar a bola, ao chegar na área, foi derrubado por Kepa. Todavia, o bandeirinha tinha marcado o impedimento. Nesse momento o VAR entrou em ação e mostrou que a posição de Kane no começo do lance era normal. Após consulta ao assistente de vídeo, o árbitro Michael Oliver (protagonista da polêmica expulsão de Buffon contra o Real Madrid pela Champions League de 2017/18) apontou para a marca da cal.

Após o duelo, Sarri disse que as imagens que ele tinha disponíveis mostravam que Kane estava impedido e a polêmica começou.

Pochettino deixou claro que não é contra o uso da tecnologia, mas criticou a forma como tem sido usado, sem deixar exatamente claro seu ponto. Ele afirmou que tem assistido ao campeonato espanhol toda semana e disse que mesmo lá ninguém está feliz com o uso do VAR.

"Eu sou a favor da tecnologia, você não pode parar a evolução. Mas esperar como esperamos por benefícios como esse... Eu acho que não está claro como usamos as regras. As fotos usadas, temos que ter clareza sobre como usá-las. Eu estou assistindo a La Liga toda semana e ninguém está feliz, os grandes e os pequenos clubes, é um bom exemplo para nós. Ainda temos seis meses para melhorar o sistema", disse o treinador argentino.

O VAR deve começar a ser usado na Premier League na temporada 2019/20. A direção do campeonato afirmou que uma decisão prévia entre os clubes tinha sido acordada a favor da tecnologia, mas o anúncio oficial ainda não foi feito.