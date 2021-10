Pochettino explica situação dos goleiros e destaca 'Neymar solidário' no PSG

Em coletiva pré-jogo Rennes x PSG, o treinador respondeu a diversas questões sobre o estado físico do elenco; confira

Alguns dias após a vitória no jogo PSG x Manchester City, por 2 a 0, pela Champions League, o técnico Mauricio Pochettino deu algumas atualizações sobre os atletas da equipe francesa, antes da viagem para enfrentar o Rennes, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

Uma grande dúvida gerada é sobre a alternância entre Navas e Donnarumma para defender o gol parisiense, e Pochettino comentou sobre a situação, relatando que os dois não possuem uma hierarquia entre si.

Questionado sobre como fará para selecionar um ou outro goleiro para determinado duelo, Pochettino respondeu: "Temos dois 'número 1' para a posição de goleiro. Não há hierarquia, mas é possível que um jogue mais do que o outro. Comunico a minha decisão ao mesmo tempo que o resto do grupo. Pode ser no dia anterior ou no dia do jogo."

No último duelo contra o City, Neymar jogou mais avançado, e isso gerou a dúvida se o brasileiro possui uma nova função no elenco. Para o treinador, não é como uma nova posição, mas sim uma adaptação para se adequar aos novos estilos de jogo e reforços do elenco: "Ele é um jogador atacante que gosta de marcar gols, mas eu gosto muito do trabalho que ele desempenha em conjunto ao time, também".

Sobre Kimpembe, foi perguntado ao técnico se ele não tem receio de que as lesões possam atingir o zagueiro, pela grande quantidade jogos seguidos em que atua: "Ele joga duro e sente-se bem. Na quinta-feira, tivemos discussões com ele e ele me disse que estava se sentindo cada vez melhor. E quanto mais ele joga, melhor se sente. Jogamos um jogo na terça-feira e já fazem cinco dias, isso é tempo suficiente para se recuperar. Temos sua sensação e também todos os dados do desempenho e do pessoal médico que nos permitem tomar a melhor decisão."

Também na parte defensiva, Pochettino é perguntado sobre a situação de Sergio Ramos, o qual desde sua chegada, ainda não conseguiu atuar, mas nem mesmo o treinador sabe quando o espanhol poderá voltar aos gramados: "Ele está se recuperando, há uma evolução diária. Mas não podemos dizer exatamente quando ele retorna." Ainda sobre Ramos, o técnico responde sobre a relação do "xerife" com os outros atletas: "Falta-lhe compartihar os mesmos horários de treino e jogos com os outros atletas não lesionados, o que compõem uma experiência coletiva. Tenho a certeza de que quando isso acontecer, não terá problemas de integração. Ele tem a experiência necessária para se dar bem e se tornar o capitão que foi no Real Madrid. "