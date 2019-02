Pochettino é visto no mesmo lugar que Zidane e Beckham e torcida já teme o Real

Possível encontro entre Pochettino, Zidane e Beckham agita rumores da ida do treinador argentino ao Real Madrid

Alvo do Real Madrid, o treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino foi visto saindo de um restaurante, em Londres, na noite da última terça-feira (05), pouco depois de David Beckham e Zinedine Zidane também serem visto do local.

Em fotos publicadas pelo jornal inglês, The Sun, o argentino estava vestindo uma jaqueta azul-marinho quando deixou o restaurante ao lado de Beckham, que levou o amigo Dave Gardner. Zidane deixou o local mais tarde após os dois.



(Foto: Getty Images)

De acordo com o jornal Daily, as lendas do Real Madrid Beckham e Zidane jantaram juntos. Porém, Pochettino não acompanhou a dupla, mas apareceu apenas para cumprimentar os ex-jogadores.

O feito aumenta ainda mais os rumores de uma possível ida do treinador ao Real. Com o risco eminente de deixar o Tottenham, os torcedores dos Spurs já começam a pedir a permanência do treinador.

Vale ressaltar que o Manchester United também monitora a situação de Pochettino, apesar das boas atuações da equipe no comando de Ole Gunnar Solskjaer. Além do técnico do Tottenham, Zidane virou alvo em Old Trafford, desde a saída de José Mourinho, em dezembro.

Ainda segundo informações do jornal Daily, o Tottenham estaria mais preocupado em perder Pochettino para o Real Madrid do que para o rival, o United.