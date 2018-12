Pochettino é o nome dos sonhos do para assumir o comando do Manchester United, diz jornal

Os Red Devils buscam o próximo a assumir o comando no Old Trafford e o treinador do Tottenham é o favorito dentro do clube, mas há outros nomes fortes

O Manchester United demitiu José Mourinho nessa terça-feira (18) e já começa a planejar o substituto do português no comando da equipe. O jornal Mundo Deportivo aponta que Mauricio Pochettino, atual técnico do Tottenham, aparece como o preferido da diretoria dos Red Devils.

A pésssima atuação coroada com uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool, no maior clássico da Inglaterra, foi a gota da água para o português que vinha colecionando desafetos entre jogadores e membros da diretoria.

É possível que Michael Carrick assuma a equipe interinamente até o fim da temporada, já que dificilmente o técnico deixaria o Tottenham no meio do campeonato. Todavia, existe a opção de Carrick ir atuando enquanto o United trabalha em outro nome para assumir provisoriamente até junho, ao final da temporada. Aí as investidas seriam diretamente em Pochettino. O anúncio oficial do clube deve ser feito até o próximo sábado (22).

Pochettino vive um período de incerteza nos Spurs. Os bons resultados na Premier League e a classificação para a as oitavas de final da Champions League têm dado bom testemunho do trabalho do treinador. Mas ele tem mostrado insatisfação com a diretoria do clube frente aos atrasos na inaguração do novo estádio que ganhou novo prazo de inauguração: fevereiro de 2019. E o pouco investimento na manutenção e melhoria do elenco. Mesmo assim, ao final da última temporada, Mauricio renovou o contrato com a equipe londrina até junho de 2023.

O jornal As também informa que há outras opções cotadas para o lugar do 'Special One'. Zinedine Zidane é o principal deles e já tinha sido especulado no cargo, maso seu agente afirmou que "a Premier League não é o estilo dele". Laureant Blanc, Guus Hiddink, Antonio Conte, Gary Neville e até mesmo o lendário Ryan Giggs também são nomes que rondam os corredores do Old Trafford.