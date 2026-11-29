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Rio Ferdinand pediu a Mauricio Pochettino que escale o jovem Shea Lacey após a humilhante derrota do Manchester United por 4 a 0 para o Brentford, no sábado, em Old Trafford. O ex-defensor criticou o elenco, que chamou de “aniquilado”, depois da segunda goleada consecutiva por quatro gols no campeonato. O United está em 19º lugar e não vence há dez jogos na primeira divisão.

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Pochettino tem estreia em casa para esquecer

Ferdinand pediu que o ponta formado nas categorias de base ganhe uma vaga entre os titulares após sua boa participação nos minutos finais contra o time de Keith Andrews . Callum Wilson marcou duas vezes em um intervalo de 13 minutos no primeiro tempo, em jogadas iniciadas por passes de Dango Ouattara. Depois, Kristoffer Ajer completou para o gol após um escanteio, e Kevin Schade encobriu Senne Lammens nos acréscimos. Após também perder por 4 a 0 para o Liverpool na semana passada , o United segue sem vencer no campeonato desde a vitória sobre o Ipswich, em agosto.

Ferdinand pede Lacey entre os titulares

O United começou bem, com Patrick Dorgu e Joshua Zirkzee chegando perto de marcar. Youri Tielemans acertou o travessão, e, depois do intervalo, Harry Maguire viu uma cabeçada sua ser tirada em cima da linha. Ainda assim, apesar de finalizar 25 vezes, oito delas no alvo, o time pagou caro pela falta de tranquilidade.

Em seu canal no YouTube, Ferdinand apontou o adolescente como o único destaque positivo: “Acho que nenhum deles sai disso com algo positivo, talvez só Shea Lacey. Ele tem que colocar Shea Lacey para começar jogando agora. É o único que ainda não tem cicatrizes. Ele não tem cicatrizes de batalha com este time. Ele não tem um histórico com este time de levar goleadas por todos os lados e ser superado por todo tipo de adversário no campeonato.

“Shea Lacey entra e dá para ver que ele pensa: ‘Olha, estou livre, cara. Vamos, me dá a bola, tenho que fazer a minha parte aqui’. Ele tem que começar jogando. É o único jogador para quem olho neste time agora e digo que tem que ser titular, porque todos os outros têm cicatrizes e feridas de batalha. Cicatrizes profundas, muito profundas.”

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Números preocupantes expõem falhas físicas

A defesa do United já sofreu 15 gols nos seis primeiros jogos em casa pelo campeonato, seu pior número a esta altura desde 1930-31. O time também se tornou o primeiro da história da Premier League a sofrer pelo menos dois gols em sete tempos consecutivos. Depois de Mikkel Damsgaard abrir a defesa para o segundo gol de Wilson e Diogo Dalot se desligar no quarto, marcado por Schade, Ferdinand criticou a falta de capacidade física do time em seu canal: “Esses jogadores não têm confiança nem capacidade de lidar com qualquer tipo de instabilidade durante uma partida. Como equipe, eles simplesmente parecem não ter confiança nem ideias. Individualmente, foram aniquilados.

“Quando o Manchester United tem a bola, parece que não há espaços por onde jogar. Parece muito difícil jogar contra. Quando o time recupera a bola na entrada da nossa área, os adversários estão avançados, pressionando a gente, e não há espaços para jogar. Mas, quando acontece o contrário e os outros times recuperam a bola na entrada da área deles, vão direto para cima da nossa linha de quatro defensores. O que está acontecendo? Simplesmente não parecemos capazes de jogar em alta velocidade e com alta intensidade por tempo suficiente. É como se estivéssemos sem fôlego. Não temos jogadores com perfil atlético em nenhuma parte do campo.”

Luta contra o rebaixamento se aproxima antes de duelo com o Newcastle

O United pode cair para a lanterna da tabela no domingo, se o Crystal Palace vencer o Hull City, enquanto o Brentford, quinto colocado, segue em boa fase. Depois de um empate caótico com o Sporting pela Champions League no meio da semana e de duas derrotas consecutivas por 4 a 0 no campeonato, Pochettino não teve direito a um período de tranquilidade. Agora, terá pela frente uma difícil visita ao Newcastle United no St James' Park, no meio da semana. Escalar Lacey pode ser sua aposta mais ousada para mudar o rumo do time.