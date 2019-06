Pochettino diz que não se arrepende por ter escalado Kane e deixado Lucas no banco

Técnico evita falar sobre permanência nos Spurs

O disputou pela primeira vez em sua história uma final da e amargou a derrota por 2 a 0 para o , no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Mas até uma hora e meia antes do duelo, uma dúvida pairava sobre a mídia e também sobre os torcedores do Spurs: quem seria titular, Harry Kane ou Lucas Moura?

Mauricio Pochettino optou por escalar o camisa 10 e deixar o brasileiro, que fez os gols da classificação do time à grande decisão da UCL, no no banco.

Após o apito final, Pochettino conversou com a imprensa e explicou o motivo de ter optado por Harry Kane no comando de ataque e afirmou: não se arrepende da opção.

"Minhas decisões foram todas sobre análises, pensamento e toda a informação", disse.

O técnico preferiu despitar quanto ao seu futuro. "Acho que não é um momento agora para falar muito. Você pode interpretar as coisas de maneiras diferentes. As pessoas querem me comparar com técnicos diferentes, mas estamos em um projeto diferente em um lugar diferente", afirmou.



"Depois de cinco anos em Tottenham, ficou claro o projeto. A nossa ambição foi incrível e o compromisso dos nossos jogadores foi incrível, e que nos proporcionou a nossa primeira final de Champions League", continuou.

"Agora é ficar calmo, mudar nossa mente e ter tempo para conversar. Jogamos contra um time que há três ou quatro anos estava sendo projetado para chegar às finais, não necessariamente para vecê-las, mas para chegar até elas", disse.

“Nós olhamos para as qualidades dos nossos jogadores, mas teria sido incrível ganhar este troféu e surpreender as pessoas porque o Tottenham priorizou seu estádio e gastou zero em transferências", analisou.

"Nós não somos os mais inteligentes na aula, mas também não somos os mais estúpidos", concluiu.