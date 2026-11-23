Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United começou a se movimentar para estudar a possibilidade de contratar o atacante inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, na próxima janela de transferências de inverno, diante do desejo do clube de reforçar seu setor ofensivo e do interesse do jogador em voltar à Premier League.

Publicidade

O site inglês "TEAMO Manchester United começou a se movimentar para estudar a possibilidade de contratar o atacante inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, na próxima janela de transferências de inverno, diante do desejo do clube de reforçar seu setor ofensivo e do interesse do jogador em voltar à Premier League.talk" revelou, em reportagem exclusiva, que intermediários começaram a agir nos bastidores para explorar as chances de uma transferência de Toney para a Premier League, por meio de contatos com vários clubes interessados, entre eles o Manchester United, que já recebeu consultas sobre a possibilidade de contratar o atacante de 30 anos.

As partes envolvidas estudam a possibilidade de fechar o negócio por empréstimo com opção de compra, diante do forte desejo de Toney de deixar o futebol saudita e voltar aos gramados europeus, apesar de ele ter contrato com o Al-Ahli por mais 18 meses.

Embora ainda não haja negociações oficiais, fontes próximas ao caso avaliam que um acordo com o clube saudita continua sendo possível.

Toney vive grande fase como goleador no Al-Ahli nesta temporada, com 16 gols em 15 partidas como titular, e segue confirmando sua qualidade ofensiva, apesar de ter ficado fora da última convocação da seleção inglesa para a Liga das Nações.

Publicidade Publicidade

O Manchester United colocou a contratação de um novo centroavante entre suas prioridades antes de janeiro, a pedido de Mauricio Pochettino, novo técnico da equipe, que busca ampliar as opções ofensivas para a segunda metade da temporada.

Tópicos relacionados

Os dirigentes do clube veem Toney como um atacante com grande experiência na Premier League, capaz de agregar ao time sem precisar de um longo período de adaptação.

O que chama a atenção nos desdobramentos do negócio é que o próprio Toney prefere se transferir para o Manchester United, segundo as informações do site inglês. No entanto, o clube não será o único a buscar seus serviços, já que três clubes londrinos entraram na disputa: Arsenal, Chelsea e Tottenham, que também acompanham a situação do atacante de olho na janela de transferências de inverno.

Publicidade

A concorrência entre os clubes ingleses representa um desafio para o Manchester United, especialmente porque mais de uma equipe quer reforçar o ataque na próxima fase. Já Toney espera que o retorno à Premier League lhe dê a chance de voltar aos planos da seleção inglesa, comandada por Thomas Tuchel, e brigar por uma vaga na Euro 2028.