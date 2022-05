Pochettino defende Messi de críticas: 'Está no mesmo nível de Maradona'

Lionel Messi está "no mesmo nível" que Diego Maradona, de acordo com Mauricio Pochettino, que apoiou o astro do PSG, rebatendo os críticos.

Messi consolidou seu status entre os maiores de todos os tempos do futebol durante os seus 17 anos no Barcelona, ​​onde conquistou vários títulos da Liga e da Liga dos Campeões, além de se tornar o maior artilheiro da história do clube.

O atacante deixou o Barça em meio à crise do clube e foi contratado pelo PSG em uma transferência gratuita, mas não conseguiu repetir suas atuações em seu primeiro ano no Parque dos Príncipes.

Messi foi ofuscado por Kylian Mbappé ao longo da campanha 2021-22, pois lutou pela consistência no terço final do campo, com alguns torcedores do PSG até escolhendo vaiar o vencedor de sete da Bolas de Ouro após a eliminação na Champions League, e até mesmo depois da conquista de mais um título da Ligue 1.

Com o título da Ligue 1 já garantido, Messi e o PSG empataram novamente, agora com o Strasbourg na sexta-feira, mas Pochettino acha que o argentino foi julgado injustamente após 12 meses turbulentos.

O técnico do time também comparou o jogador de 34 anos ao ícone argentino Maradona, que inspirou seu país à glória da Copa do Mundo em 1986.

"Não estamos falando de um jogador comum, Messi está no mesmo nível de Diego Maradona", disse Pochettino ao RMC Sport.

"Está claro que sua mudança do Barcelona para o PSG foi uma grande mudança, na qual foi necessário um processo de adaptação. Certas circunstâncias não permitiram que ele se sentisse tão confortável quanto no Barcelona, ​​onde passou 20 anos. ... Onde ele tinha sido o porta-bandeira do clube".

"Julgar Messi dessa maneira é injusto. Não tenho dúvidas sobre sua qualidade... A próxima temporada será completamente diferente para ele".

"Este foi um ano de aprendizagem, não só a nível profissional ao vir para Paris, numa nova liga e com novos companheiros, mas também a nível familiar. Isso deve ser levando em conta. É uma grande mudança que pode afetar um jogador"

Messi perdeu os primeiros jogos da temporada 2021-22, pois tentava recuperar sua forma física após o triunfo da Argentina na Copa América de 2021.

O ex-capitão do Barça atuou em um total de 31 jogos em todas as competições pelo PSG até o momento, mas só conseguiu marcar nove vezes.

Messi, no entanto, ainda provou ser um mestre criativo em um papel um pouco mais profundo, já que conseguiu fornecer 13 assistências para seus companheiros de equipe e ainda pode melhorar suas contas nos últimos três jogos do clube da temporada, contra o Troyer, o Montpellier e o Metz.