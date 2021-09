Pochettino defende humildade de Mbappé após críticas recebidas pelo jogador

O treinador argentino, entrevistado, deixou claro que confia em seu jogador e não tem nenhum problema com sua personalidade

Mauricio Pochettino não tem nenhum problema com a personalidade de Kylian Mbappé. Perguntado sobre as críticas apontando o atacante como "desumilde", defendeu a atitude do jogador e ainda o elogiou.

O francês, cada vez mais confiante e ambicioso, vem ganhando críticos nos últimos meses, tanto pela escolha de não renovar com o PSG, quanto por algumas decisões questionáveis dentro de campo.

Contra o Metz, nesta última quarta-feira (22), Mbappé foi extremamente criticado após demonstrar falta de fair play, ao devolver a bola para o goleiro após lesão em direção ao gol, forçando defesa de Oukidja.

Em entrevista coletiva, o treinador do Metz, Frederic Antonetti, questionou as atitudes do jovem e afirmou que ele precisa ser mais humilde se quiser ser "amado" pela opinião pública.

"Kylian Mbappé precisa se comportar melhor se quiser ser um ídolo." criticou Antonetti. "É um jogador incrível, muito talentoso e inteligente, mas precisa ser mais humilde."

Questionado sobre a opinião de Antonetti, Pochettino, para a surpresa de poucos, defendeu o atleta do PSG e elogiou a sua conduta extra-campo.

"Eu entendo o que Antonetti quis dizer, mas aconteceu depois de uma derrota nos acréscimos. É normal ficar irritado. Kylian é um grande garoto e competidor. Precisamos contextualizar o que acontece dentro de campo." elogiou o treinador. "Se tem uma qualidade que Kylian tem, é a humildade."