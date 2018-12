Pochettino confirma extensão de contrato de Alderweireld, no Tottenham

O zagueiro belga deve ficar por mais um ano no clube londrino, mas tem cláusula "barata" para sair dos Spurs

O treinador argentino Mauricio Pochettino confirmou nessa quinta-feira (27) que o Tottenham Hotspur acionará a cláusula de extensão de contrato de Toby Alderweireld.

O zagueiro belga tem contrato até junho de 2019 e com a nova assinatura, ficará até o meio do ano de 2020. Todavia, a opção de extensão implica em uma cláusula de liberação do atleta por 25 milhões de libras (cerca de R$ 120 milhões).

Essa condição pode ser interessante para diversos times que têm Toby como alvo para a próxima temporada. O Manchester United parece ser um deles.

A tentativa frustrada de contratação do defensor no meio do ano foi uma das principais queixas de José Mourinho na pré-temporada. Ao fim da janela, o português não teve nenhum zagueiro contratado e deixou clara sua frustração. Embora não tenha sido citado nomes, as especulações corriam forte de que o United tinha interesse no camisa 4 dos Spurs.

Com o preço ajustado após a extensão, é possível que os Red Devils cheguem para o mercado de transferências com Alderweireld como um de seus principais alvos. Ele tem 29 anos e ainda deve render por um tempo em alto nível. E a defesa do time de Manchester tem grandes carências que devem ser consertadas já a partir dessa janela de transferência que abre em janeiro.