Pochettino confessa ressaca após final da UCL: "Fiquei 10 dias sem sair de casa"

Treinador do Tottenham ainda lamenta derrota para o Liverpool na final da Champions League

A tristeza bateu forte para Mauricio Pochettino depois da final da . O do treinador argentino foi derrotado por 2 a 0 pelo e ficou apenas com o vice da competição continental. Foi até difícil para sair de casa.

"Sim, foi difícil. Passei 10 dias em casa e não queria sair. Foi duro porque chegamos tão perto da glória", afirmou o técnico.

O caminho do Tottenham até a decisão contra o Liverpool foi histórico. A equipe londrina conseguiu vitórias improváveis contra e nas quartas e na semifinal, respectivamente, contando com gols no fim e um hat-trick de Lucas sobre o time holandês.

Veio a decisão, e o Liverpool saiu na frente cedo com um pênalti convertido por Mohamed Salah. A partida seguiu morna, e Divock Origi deu números finais ao jogo no segundo tempo.

"Comparo com a de 2002, quando empatamos com a e perdemos para a na fase de grupos. Como jogador e treinador, estes são os piores momentos da minha carreira", disse Pochettino, lembrando de quando a da qual fazia parte caiu logo de cara no Mundial disputado no e na .