Pochettino coloca o Tottenham na luta pelo título da Premier League após vitória contra o Everton

Os Spurs ocupam a terceira posição da Premier League, com seis pontos de diferença para o líder Liverpool

Após a vitória de goleada sobre o Everton por 6 a 2 neste último domingo (23), o técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, declarou em coletiva de imprensa que quer manter a calma sobre qualquer perspectiva de título, mas que sua equipe é uma das principais candidatas ao lado Liverpool e Manchester City a vencer esta temporada da liga inglesa.

“Ainda acredito que o Liverpool e Manchester City são os candidatos favoritos a vencer a Premier League. Nós estamos ali, assim como também estão o Chelsea, Arsenal e Manchester United. Acho que ainda há um longo caminho para poder afirmar que somos os melhores candidatos. Futebol é sobre ser consistente”, declarou o técnico argentino.

A partida no Goodinson Park contou com dois gols de Harry Kane, dois de Son Heung-min, que foi aplaudido pela torcida ao deixar o campo, Dele Alli e Eriksen. Com a conquista dos três pontos, os Spurs conseguiram se manter no terceiro lugar da tabela, com 42 pontos, seis de diferença para o líder Liverpool.

Pochettino recusou-se a discutir sobre os rumores de uma possível transferência a Old Trafford na próxima temporada. Entretanto, declarou estar “orgulhoso” do desempenho de sua equipe.

“Se comparar os resultados com o Tottenham do passado, então sim, estamos consistentes, mas não o suficiente para ser o maior competidor da liga. Duas temporadas atrás estávamos lutando com o Leicester... o espaço era tão grande entre times diferentes que venceriam a Premier League da temporada passada: o Chelsea ou Manchester City. Agora estamos perto, mas precisamos ser cautelosos, passo a passo, jogo a jogo”, acrescentou.

“Precisamos ter consciência disso, precisamos lutar muito, e ainda há um longo caminho de trabalho para sermos consistentes. Estar envolvido em quatro competições será difícil, mas vamos tentar. A mentalidade hoje era clara e precisamos sempre pensar no próximo jogo, tentar vencer cada partida e estar nas melhores condições para brigar por grandes conquistas”.

Para encerrar as partidas de 2018, o Tottenham ainda irá receber o Bournemouth nesta quarta-feira (26), e os Wolves, no próximo sábado (29), ambos em Wembley.