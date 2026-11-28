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Mauricio Pochettino, técnico do Manchester United, comentou as vaias que os jogadores do time receberam após a derrota por 4 a 0 para o Brentford, pela 12ª rodada da Premier League.

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Pochettino obrigou seus jogadores a dar uma volta pelo gramado do Old Trafford e aplaudir a torcida após o apito final, mas eles foram recebidos com vaias e gritos de "vocês não merecem vestir esta camisa".

O jornal Mirror publicou as declarações que Pochettino deu à Sky Sports, nas quais pediu calma e união.

"Não parece nada bom quando você perde por 4 a 0 para o Liverpool e depois perde pelo mesmo placar para o Brentford no Old Trafford", disse o treinador argentino.

"Precisamos permanecer unidos, tentar corrigir algumas coisas e melhorar o nosso desempenho. Essas são as nossas circunstâncias e a nossa realidade, e não tenho mais nada a dizer além disso", enfatizou.

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"Estamos passando por uma situação da qual tínhamos consciência quando chegamos, e isso exige algum tempo", continuou Pochettino.

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"Os jogadores têm o meu apoio, mas entendemos a torcida e as vaias. Temos que nos importar com o que está acontecendo e permanecer unidos. Precisamos da nossa torcida, assim como precisamos nos concentrar nos jogadores. Eles precisam apresentar o desempenho exigido e jogar bem", explicou.

"Todos nós estamos decepcionados, ainda que por motivos diferentes, e cada um tem o direito de ter a sua própria opinião sobre o que está acontecendo. Mas o mais importante é melhorar as coisas", ressaltou.

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Pochettino também defendeu o desempenho do time: "Fomos melhores que o Brentford. Quando sofremos o primeiro gol, estávamos dominando a partida. Mas, quando você sofre um gol, as coisas ficam mais difíceis, como se estivesse subindo uma ladeira".

"Tentamos marcar um gol e voltar para o jogo, e começamos a tomar algumas decisões que nos afetaram e tiveram consequências negativas", acrescentou.

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"Precisamos construir confiança e acreditar na nossa capacidade de continuar jogando da mesma forma, mesmo que soframos um gol. Isso é natural, considerando a situação pela qual estamos passando", insistiu.

"Sentimos a dor e o tamanho da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Ao mesmo tempo, essa é a nossa realidade, e temos que aceitá-la e trabalhar para mudá-la. Precisamos ser fortes, e estamos prontos para continuar pressionando os jogadores e incentivando-os a melhorar", explicou Pochettino.

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Sob o comando de Pochettino, o Manchester United sofreu a sua segunda derrota consecutiva na Premier League.

Callum Wilson marcou dois gols no primeiro tempo, e os jogadores do Manchester United foram para o vestiário sob vaias no intervalo, enquanto Pochettino não conseguia frear a queda do time.

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Christopher Ayer e Kevin Schade ampliaram para o Brentford nos minutos finais.

Com isso, o Manchester United chegou a 10 jogos seguidos sem vencer na Premier League e ocupa a penúltima colocação.

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O United começou bem a partida, mas desperdiçou várias boas chances, até que Wilson aproveitou os amplos espaços na defesa dos donos da casa, além da falha do goleiro Senne Lammens com a bola, para marcar o seu gol.

Os torcedores do United demonstraram claramente a sua revolta, entoaram cânticos contra os donos do clube e também criticaram os dirigentes.