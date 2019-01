Pochettino após eliminação na FA Cup: "Os títulos alimentam o ego"

Tottenham foi eliminado das duas copas domésticas na mesma semana

Mauricio Pochettino minimizou as duas eliminações seguidas do Tottenham, na mesma semana, na Carabao Cup e na FA Cup. O trabalho do argentino vem sendo muito elogiado na Inglaterra, tanto que é um dos mais cotados a assumir o cargo de treinador do Manchester United ao final da temporada.

Pochettino não conquistou nenhum título em sua carreira como técnico que foi iniciada em 2009, no Espanyol. Mas para ele, o mais importante no momento não são os títulos e sim firmar o Tottenham como uma das grandes forças europeias, de acordo com o Mundo Deportivo.

"De novo vamos entrar no debate se ganhar o título leva a equipe a um nível superior. Não estou de acordo. Isso somente alimenta seu ego. O mais importante para o Tottenham agora é estar sempre entre os quatro melhores da Inglaterra", falou Mauricio.

Os Spurs estão com sérios problemas de escalação, já que jogadores como Harry Kane, Dele Alli e Ben Davies estão lesionados. Mousa Sissoko e Heung-Min Son, entretanto, devem voltar ao time para o confronto de quarta-feira (30), contra o Watford, pela Premier League.

(Foto: Getty Images)

Em uma semana, os Spurs perderam nos pênaltis para o Chelsea e foram eliminados da Copa da Liga Inglesa e também deram adeus à Copa da Inglaterra ao perderem para o Crystal Palace. Mesmo assim, o técnico argentino prega otimismo e fala que o foco fica agora na Premier League e na Champions League.

"Agora temos que ser positivos. Estamos em duas competições, em uma boa posição na Premier League e na Liga dos Campeões que é uma motivação enorma para todos. Temos que ser fortes. Queríamos poder ganhar todos os troféus. Mas, sendo realistas, estamos indo muito bem. Ganhar um título aqui na Inglaterra, como a FA Cup ou a Copa da Liga se trata de ser sorte, não indica que a equipe maior ou a menor tenha mais qualidade", disse Pochettino.