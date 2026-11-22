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O argentino Mauricio Pochettino, novo técnico do Manchester United, anunciou sua primeira escalação para enfrentar o Liverpool na noite deste domingo, em Anfield, pela 11ª rodada da Premier League.

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Pochettino escolheu o brasileiro Matheus Cunha para comandar o ataque do Manchester United , com o trio Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu logo atrás.

A dupla Matthijs de Ligt e Lisandro Martínez forma a zaga, enquanto Youri Tielemans comanda o meio-campo do Manchester United.

Esta é a primeira partida de Pochettino, ex-técnico da seleção dos Estados Unidos, no comando do Manchester United, após a demissão de Michael Carrick durante a última Data Fifa.

O Manchester United ocupa a 19ª e penúltima posição na tabela da Premier League, com 8 pontos, após uma sequência de resultados negativos que levou à demissão de Carrick. A equipe conquistou apenas uma vitória desde o início da competição.

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A escalação completa do Manchester United foi a seguinte:

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Goleiro: Lammens.

Defesa: Yoro, De Ligt, Martínez e Shaw.

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Meio-campo: Mainoo, Tielemans e Bruno Fernandes.

Ataque: Dorgu, Cunha e Mbeumo.

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Do outro lado, a escalação do Liverpool, comandado pelo técnico espanhol Andoni Iraola, não teve grandes surpresas, a não ser a ausência do holandês Cody Gakpo e a entrada do jovem Rio Ngumoha.

O técnico do Liverpool escolheu Alexander Isak para comandar o ataque, com o trio Florian Wirtz, Bradley Barcola e Ngumoha logo atrás.

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O Liverpool ocupa a quinta posição na tabela da Premier League, com 18 pontos.

A escalação do Liverpool foi a seguinte:

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Goleiro: Alisson.

Defesa: Araujo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez.

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Meio-campo: Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz.

Ataque: Barcola, Ngumoha e Isak.