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Mauricio Pochettino fez uma avaliação franca de seu início de pesadelo no Manchester United e admitiu que o desafio em Old Trafford é muito mais difícil do que imaginava. Após duas derrotas seguidas por 4 a 0 na Premier League, o argentino já enfrenta uma enorme batalha para salvar a temporada do clube.

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Um início de pesadelo em Old Trafford

A passagem de Pochettino pelo comando do United começou de forma desastrosa: o técnico de 54 anos sofreu duas goleadas seguidas por 4 a 0 na Premier League. Depois de deixar a seleção dos Estados Unidos para suceder Michael Carrick, o ex-técnico de Tottenham e Chelsea descobriu rapidamente a dimensão da crise que atinge o Manchester United. Uma recente goleada sofrida diante do Brentford deixou o clube diante da possibilidade real de terminar o fim de semana na lanterna, caso outros resultados não o favoreçam.

O United vive uma sequência ruim de dez jogos sem vencer no campeonato, e a ameaça de lutar contra o rebaixamento está se tornando uma realidade incômoda para um time que já esteve acostumado a disputar os principais títulos do futebol. “É um momento difícil, claro. Talvez você me pergunte: ‘Mais difícil do que esperava?’ Claro que sim, porque nunca esperamos um resultado desse tipo”, explicou o técnico, segundo o Manchester Evening News. “Mas essa é a realidade, e precisamos aceitá-la. Estamos aqui para isso. Aceitamos o desafio e sabemos que precisamos continuar insistindo, trabalhando e levantando o ânimo do jogador, porque nossos jogadores vão entrar em campo na quarta-feira. Eles precisam voltar a acreditar que podemos melhorar cada vez mais. É uma questão de tempo.”

Confiança e qualidade em falta

Os problemas em Carrington parecem ir além das orientações táticas ou de uma mudança no comando. Pochettino observou que, embora seu time tenha mostrado sinais promissores no início da partida contra o Brentford, perdeu completamente o rumo assim que ficou atrás no placar. Essa fragilidade psicológica tem sido recorrente em uma temporada na qual o clube conquistou apenas uma vitória nos últimos 12 jogos da primeira divisão, o que sugere uma grave falta de força mental e qualidade técnica no elenco atual.

Enfrentar esses problemas de diferentes naturezas agora é o principal objetivo da comissão técnica, embora Pochettino admita que não há soluções rápidas. “É uma combinação de tudo, como sempre. Mas nosso trabalho, desde que chegamos há dez dias, é dar apoio em cada um desses aspectos de que estamos falando”, afirmou.

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Em busca de uma virada

A chegada de Pochettino deveria trazer estabilidade, mas a reação inicial frequentemente vista após a contratação de um novo técnico não aconteceu. Em vez disso, ele precisa defender seus métodos enquanto o time continua sofrendo gols em ritmo alarmante. O treinador acredita que o processo de melhora muitas vezes não fica visível até que os resultados comecem a mudar. Para ele, a fase atual é marcada por uma inércia negativa que precisa ser superada com persistência e uma mudança de mentalidade.

“Não é apenas uma coisa em que precisamos ajudar, dar apoio e melhorar. São muitas áreas, e acho que estamos trabalhando nisso”, continuou Pochettino. “Talvez não estejamos vendo os resultados porque é sempre a mesma coisa. Você pode melhorar aspectos, fazer as coisas de outra maneira, mas, se não vencer, parece que não fez nada. Só que não é assim. No futebol, as consequências sempre vêm depois. Você pode fazer algo errado e pagar por isso depois, porque às vezes a inércia, o momento positivo ou outras coisas trazem resultados. E, quando você está em queda, talvez comece a fazer as coisas certas e precise esperar para ser recompensado.”

O caminho do United

O tempo para Pochettino interromper a má fase está se esgotando rapidamente. Com uma partida marcada para o meio da semana, ele terá muito pouco tempo de treino para implementar as mudanças profundas de que seu time precisa. O United tem uma chance imediata de iniciar uma reação ao visitar o Newcastle United em St James' Park. O adversário também não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota. A pressão vinda das arquibancadas, porém, já se aproxima do limite: torcedores insatisfeitos dirigem sua revolta aos dirigentes do clube após o mais recente vexame do time fora de casa.