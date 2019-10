Pocchetino indica que Tottenham irá para o mercado em janeiro: "Precisamos agir"

Técnico do Spurs evitou falar sobre saídas e chegadas no clube londrino e pediu união para "mudar a atmosfera"

Apesar de garanir que confia no atual elenco, Mauricio Pochettino adminitiu que o deve recorrer ao mercado de inverno, em janeiro. O técnico do Spurs evitou falar sobre saídas e chegadas ao clube, mas revelou que caso necessário, o time londrino irá em busca de contratações.

"Não vamos ter nenhum benefício em falar sobre janeiro, é muito longe e temos muitos jogos pela frente. Essa é a estrutura do clube, que está trabalhando e pensando e eles precisam estar prontos se precisarmos fazer algo se não continuarmos em frene, mas estou feliz com a equipe e com os jogadores", disse Pochettino em entrevista coletiva.

"Mas se vencermos todos os jogos, por que precisaremos fazer alguma coisa? No entanto, se precisamos de algo, temos que agir. Porém, precisamos agir e manter a calma", completou.



O Tottenham não vive um bom momento na temporada. O time ocupa a sétima posição do Campeonato Inglês, com 12 pontos em nove jogos, enquanto na soma apenas 1, após empatar com o Olympiacos e sofrer uma derrota histórica por 7 a 2 para o de Munique.

"Não é o momento de falar sobre transferências. Quando chegar a hora, tomaremos essa decisão de uma maneira ou outra", afirmou Pochettino.

"Agora é a hora de ficarmos todos juntos, toda a equipe, com a comissão e a torcida e tentar mudar a atmosfera", finalizou.