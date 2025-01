Playoffs da NFL: onde assistir à reta final e ao Wild Card da principal liga de futebol americano

Saiba onde assistir aos jogos do Wild Card da liga de futebol americano

Os playoffs da NFL estão a todo vapor, e os fãs brasileiros podem acompanhar todas as emoções das partidas ao vivo. Os seis jogos desta fase decisiva estão sendo transmitidos para o Brasil por meio dos canais RedeTV! e ESPN, além dos streamings Disney+ e do Game Pass oficial da NFL.

Após 18 semanas intensas de temporada regular, os melhores times avançaram para os playoffs eliminatórios da liga, o chamado Wild Card. Na final de divisão, marcada para o dia 17 de janeiro, o Detroit Lions e o Kansas City Chiefs já estão garantidos, prometendo confrontos eletrizantes. O grande desfecho da temporada acontecerá no Super Bowl, no dia 9 de fevereiro, quando as melhores equipes da temporada disputarão o título.

Agenda de transmissão dos playoffs

JOGO DATA HORÁRIO LOCAL ONDE PASSA? Houston Texans x Los Angeles Chargers Sábado, 11 de janeiro 18h30 NRG Stadium, Houston DAZN, ESPN e Disney+ Baltimore Ravens x Pittsburgh Steelers Sábado, 11 de janeiro 22h M&T Bank Stadium, Baltimore DAZN, RedeTV!, ESPN e Disney+ Buffalo Bills x Denver Broncos Domingo, 12 de janeiro 15h Highmark Stadium, Orchard Park DAZN, RedeTV!, ESPN e Disney+ Philadelphia Eagles x Green Bay Packers Domingo, 12 de janeiro 18h30 Lincoln Financial Field, Filadélfia DAZN, ESPN e Disney+ Tampa Bay Buccaneers x Washington Commanders Domingo, 12 de janeiro 22h Raymond James Stadium, Tampa DAZN, ESPN e Disney+ Los Angeles Rams x Minnesota Vikings Segunda-feira, 13 de janeiro 22h State Farm Stadium, Glendale DAZN, ESPN e Disney+

Como assistir aos jogos da NFL?

Os fãs de NFL no Brasil têm várias opções para acompanhar os jogos. Na televisão aberta, a RedeTV! exibe um jogo por semana. Já para quem tem TV por assinatura, a ESPN transmite jogos ao vivo.

No streaming, o Disney+ oferece uma opção prática para acompanhar as transmissões ao vivo, com acesso aos jogos em parceria com a ESPN. Outra alternativa completa é o DAZN, que traz o NFL Game Pass, serviço de assinatura que garante acesso a todos os jogos da temporada regular, playoffs e ao Super Bowl, além de conteúdos exclusivos como análises e documentários da liga.

O que é Game Pass e como funciona?

O NFL Game Pass é o serviço oficial de assinatura da NFL em parceria com a plataforma DAZN, que permite assistir a todos os jogos da temporada de futebol americano, semelhante ao Premiere para o Campeonato Brasileiro. Com o Game Pass, você tem acesso completo à temporada regular, playoffs e ao Super Bowl, além de conteúdos extras e exclusivos.

Transmissão Completa: A assinatura inclui todos os 272 jogos da temporada regular e dos playoffs, além do Super Bowl LIX. Com isso, você pode assistir a todas as partidas em alta qualidade (1080p), tanto ao vivo quanto sob demanda.

Conteúdos Extras: Além dos jogos, o Game Pass oferece programas populares, como o NFL Redzone, que exibe os momentos decisivos dos jogos de domingo sem intervalos comerciais, e a NFL Network, que transmite uma cobertura completa de bastidores, análises e documentários da liga.

Acesso Versátil: O Game Pass permite assistir em até 5 dispositivos diferentes, incluindo smartphones, tablets, computadores, Smart TVs e videogames, com opção de narração em português ou inglês.

Recursos Exclusivos:

Assistir Offline: Baixe os jogos e programas para assistir quando quiser, sem precisar de internet.

Início Flexível: Comece a assistir um jogo em andamento do zero, ideal para quem não consegue acompanhar ao vivo desde o início.

Alta Qualidade: A transmissão oferece resolução Full HD, garantindo uma experiência imersiva e de alta qualidade.

Quanto custa o Game Pass no Brasil?

Para a temporada 2024, o NFL Game Pass está disponível para assinantes brasileiros através da DAZN, oferecendo três opções de planos:

Semanal: R$ 47,99 no Weekly Pro, pacote de sete dias que inclui todos os jogos da NFL em uma semana, sem compromisso de continuar.

no Weekly Pro, pacote de sete dias que inclui todos os jogos da NFL em uma semana, sem compromisso de continuar. Mensal: valor de R$ 55,90 no pacote Season Pro ou R$ 63,90 no pacote Season Pro Supremo

Assinando o NFL Game Pass Season Pro (R$ 55,90 ao mês), com contrato de 2 meses e pagamento em 2 parcelas iguais, você garante acesso mensal aos jogos da temporada regular, incluindo os playoffs e o Super Bowl LIX. O pacote inclui também conteúdos exclusivos da NFL, como o programa NFL RedZone, a NFL Network e os NFL Originals. Com a possibilidade de assistir a transmissões ao vivo e sob demanda em até dois dispositivos e em mais de 200 países, você não perde nenhum momento da ação.

Já no NFL Game Pass Season Pro Supremo (R$ 63,90 ao mês), com contrato de 2 meses e pagamento em 2 parcelas iguais, você tem todos os benefícios do plano Season Pro, com a vantagem de poder assistir em até cinco dispositivos e em dois locais simultaneamente. Além disso, você ganha acesso aos feeds alternativos, como o TNF Prime Vision, com Next Gen Stats, e o Manning Cast. E para completar, um código de desconto de 25% na NFL Shop para você aproveitar ainda mais!

Onde assistir e assinar o Game Pass?

Para assinar, acesse o site da DAZN, faça o cadastro e selecione o plano desejado. Com a assinatura, é possível assistir aos jogos ao vivo e sob demanda, baixá-los para assistir offline e ter a opção de narração em português ou inglês.

Datas da NFL 2024

Semana 1: 5 a 9 de setembro

Semana 2: 12 a 16 de setembro

Semana 3: 19 a 23 de setembro

Semana 4: 26 de setembro a 30 de setembro

Semana 5: 3 a 7 de outubro

Semana 6: 10 a 14 de outubro

Semana 7: 17 a 21 de outubro

Semana 8: 24 a 28 de outubro

Semana 9: 31 de outubro a 4 de novembro

Semana 10: 7 a 11 de novembro

Semana 11: 14 a 18 de novembro

Semana 12: 21 a 25 de novembro

Semana 13: 28 de novembro a 2 de dezembro

Semana 14: 5 a 9 de dezembro

Semana 15: 12 a 16 de dezembro

Semana 16: 19 a 23 de dezembro

Semana 17: 25 a 30 de dezembro

Semana 18: 5 de janeiro de 2024

Playoffs: 11 a 26 de janeiro de 2024

Super Bowl: 9 de fevereiro de 2024

Como funciona a temporada da NFL?

A temporada da NFL é dividida em várias fases com um calendário específico e regras de classificação. Ela começa com uma pré-temporada, segue para a temporada regular, e culmina nos playoffs até o Super Bowl.

Estrutura da Temporada Regular

Desde 2021, a temporada regular é composta por 17 jogos para cada uma das 32 equipes, distribuídos ao longo de 18 semanas entre setembro e janeiro. Cada time tem uma semana de folga, o que permite recuperação e planejamento estratégico. Durante esse período, as equipes jogam principalmente às quintas, domingos e segundas-feiras, com algumas exceções para jogos em outras datas.

As equipes são distribuídas em duas conferências – a NFC e a AFC –, e cada conferência tem quatro divisões (East, West, North e South) com quatro equipes cada. Durante a temporada regular, cada equipe enfrenta:

Seis jogos contra os outros times de sua divisão (três em casa e três fora).

contra os outros times de sua divisão (três em casa e três fora). Quatro jogos contra todos os times de uma divisão da mesma conferência (dois em casa e dois fora).

contra todos os times de uma divisão da mesma conferência (dois em casa e dois fora). Quatro jogos contra todos os times de uma divisão da outra conferência (dois em casa e dois fora).

contra todos os times de uma divisão da outra conferência (dois em casa e dois fora). Dois jogos contra equipes da mesma conferência que terminaram na mesma posição dentro de suas respectivas divisões na temporada anterior (um jogo em casa e um fora).

contra equipes da mesma conferência que terminaram na mesma posição dentro de suas respectivas divisões na temporada anterior (um jogo em casa e um fora). Um jogo adicional contra um time de outra divisão na mesma conferência, também com base nas classificações da temporada anterior.

Classificação para a Pós-Temporada

Ao final da temporada regular, os campeões de cada divisão e os três times de melhor campanha (wild cards) de cada conferência avançam para os playoffs. Isso forma um total de 14 equipes disputando o Super Bowl, o grande evento final da NFL.

Franquias e Territórios

Cada time na NFL é considerado uma franquia, operando de forma independente com autorização da liga para atuar em um território específico, geralmente dentro de um raio de 120 km da cidade-sede. Equipes próximas, como New York Giants e New York Jets, compartilham direitos de marketing e eventos nesse território.

A divisão dos times na NFL

East (leste): Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets

North (norte): Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers

South (sul): Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans

West (oeste): Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers

East (leste): Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Commanders

North (norte): Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings

South (sul): Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers

West (oeste): Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks

Quem venceu a temporada 2023? E os maiores campeões?

Na temporada de 2023, o Kansas City Chiefs superou o San Francisco 49ers na prorrogação do Super Bowl LVIII, vencendo por 25 a 22 e conquistando seu segundo título na história. Entre as equipes mais vitoriosas da NFL, o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots se destacam, com seis títulos cada. Os Patriots alcançaram sua sexta conquista em 2018, enquanto os Steelers garantiram o mesmo feito em 2008.