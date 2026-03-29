Playoffs da Copa do Mundo, finais: para as casas de apostas, a Turquia de Montella é a favorita para a classificação; Suécia e Dinamarca também estão entre as favoritas

Com exceção da Itália, a Turquia é a seleção mais cotada para vencer a final das eliminatórias para a Copa do Mundo. É o que dizem as casas de apostas, que consideram a seleção de Vincenzo Montella — recém-saída de uma vitória apertada sobre a Romênia — clara favorita no confronto fora de casa contra o Kosovo. A classificação da Turquia está cotada a 1,42 na Goldbet e na Better, enquanto a da seleção comandada pelo alemão Foda está a 2,80. O Kosovo conta com a vantagem de jogar em casa e vem de uma sequência positiva de seis partidas, mas Montella tem uma equipe de qualidade com jogadores como Yildiz, Calhanoglu e Guler e pode impor sua superioridade técnica. A Suécia, que recebe a Polônia, também pode garantir a vaga para EUA-México-Canadá. Em Solna, haverá um grande confronto entre Gyokeres (três gols contra a Ucrânia na semifinal) e Lewandowski (que marcou junto com Zielinski contra a Albânia): os especialistas apostam nos donos da casa, apesar das baixas por lesão de Isaak e Kulusevski. A aposta na classificação deles está em 1,57, enquanto a dos poloneses está em 2,35. A última final dos playoffs coloca frente a frente a República Tcheca e a Dinamarca. A seleção da casa vem de uma vitória emocionante (nos pênaltis, após ter revertido o placar inicial de 0 a 2) contra a Irlanda, enquanto a seleção de Riemer, por sua vez, goleou a Macedônia do Norte. Haverá muitos jogadores italianos em campo: Schick (ex-Sampdoria e Roma) de um lado, Hojlund (Napoli), Isaksen (Lazio) e Nelsson (Verona) do outro. A balança pende para o lado dinamarquês, com a seleção cotada a 1,60 no confronto direto. Os tchecos, por sua vez, valem 2,30 vezes a aposta.



