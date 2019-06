Platini preso: jantar em Paris com emir do Qatar foi decisivo para detenção

Segundo publicação, acordos entre o ex-jogador e chefe de estado qatari garantiram voto da UEFA por escolha da sede da Copa 2022

Michel Platini, ex-presidente da UEFA e atualmente banido do futebol, foi preso na manhã desta terça-feira (18) por suspeita de corrupção na eleição que escolheu o Qatar como sede da de 2022.

Segundo informações do jornalista Jamil Chade, um jantar em Paris ocorrido em novembro de 2010 selou a escolha do país do Oriente Médio para receber o evento. Nesse encontro, o emir qatari, Tamim Ben Hamad Al Thani, o então presidente da , Nicolas Sarkozy e o próprio Platini combinaram o acordo que resultou na eleição da candidatura da nação do Golfo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A proposta girou em torno da troca do voto da UEFA por benefícios financeiros para a França. Poucas semanas após o pleito, investimentos vindos do Qatar em forma de aquisição de direitos de transmissão da e a compra do por parte do emir, além de outros acordos. Claude Guéant, Sophie Dion e Sebastian Bazin, ligados ao governo Sarkozy, também são investigados.

Platini disse em outras oportunidades que suspeitava de alguma "manobra" da oposição para mantê-lo afastado do futebol. Seu banimento acaba em outubro desse ano e o francês já estaria se articulando para voltar a ocupar um cargo de gerência no esporte. Ainda de acordo com ele, Joseph Blatter, então presidente da FIFA e que também está banido, tenta jogar a culpa de falhas cometidas por ele para outras pessoas.